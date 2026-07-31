Spider-Man Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस का नया किंग बना स्पाइडर-मैन, पहले दिन ही करोड़ों की बारिश
Spider-Man: Brand New Day Box Office Collection Day 1: टॉम हॉलैंड और ज़ेंडया की फ़िल्म ‘Spider-Man: Brand New Day’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड-तोड़ शुरुआत की है. डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की गई यह लेटेस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) फ़िल्म भारत में किसी हॉलीवुड रिलीज़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फ़िल्म बन गई है, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली फ़िल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
Spider-Man: Brand New Day की रिकॉर्ड-तोड़ ओपनिंग
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, 'Spider-Man: Brand New Day' ने भारत में अपने ओपनिंग डे (30 जुलाई) पर 72.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया. फ़िल्म ने भारत में 60.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन भी किया, जिससे यह देश में सबसे बड़ी ओपनिंग वाली हॉलीवुड फ़िल्म बन गई.
इन फिल्मों को छोड़ा पीछे
इन आंकड़ों के साथ, इस सुपरहीरो फ़िल्म ने 'Avengers: Endgame' (जिसने 65 करोड़ रुपये ग्रॉस और 53.60 करोड़ रुपये नेट कमाए थे) और 'Avatar: The Way of Water' (जिसने भारत में अपने पहले दिन 48.75 करोड़ रुपये ग्रॉस और 40.30 करोड़ रुपये नेट कमाए थे) के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.
कई बड़ी भारतीय रिलीज़ से आगे निकली
यह फ़िल्म कई बड़ी भारतीय रिलीज़ से भी आगे रही. इसने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की 'पठान' (जिसने ओपनिंग डे पर 67.19 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे) और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से बेहतर प्रदर्शन किया.
एनिमल से बस कुछ कदम पीछे
हाल की रिलीज़ में, केवल रणबीर कपूर की 'Animal' ने ही भारत में ओपनिंग डे पर इससे ज़्यादा 76.10 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था. खास बात यह है कि 'Spider-Man: Brand New Day' ने बिना किसी ब्लॉक बुकिंग के यह ओपनिंग हासिल की.
पूरे दिन ऑक्यूपेंसी मज़बूत रही
गुरुवार को पूरे भारत में फ़िल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 56.58 प्रतिशत रही.
जानें पूरे दिन की कमाई
सुबह के शो में 51.22 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जो दोपहर में भी स्थिर रही. शाम को यह आंकड़ा बढ़कर 58.78 प्रतिशत हो गया और रात के शो के दौरान 65.11 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिससे पता चलता है कि पूरे दिन दर्शकों में फ़िल्म को लेकर ज़बरदस्त दिलचस्पी रही.