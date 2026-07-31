Spider-Man Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस का नया किंग बना स्पाइडर-मैन, पहले दिन ही करोड़ों की बारिश

Spider-Man: Brand New Day Box Office Collection Day 1: टॉम हॉलैंड और ज़ेंडया की फ़िल्म ‘Spider-Man: Brand New Day’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड-तोड़ शुरुआत की है. डेस्टिन डैनियल क्रेटन की डायरेक्ट की गई यह लेटेस्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) फ़िल्म भारत में किसी हॉलीवुड रिलीज़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फ़िल्म बन गई है, जिसने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली फ़िल्मों को पीछे छोड़ दिया है.