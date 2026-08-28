165 टन लाल टमाटरों से स्पेन में खेली गई दुनिया की सबसे महंगी होली: तस्वीरें देख याद आ जाएगी ऋतिक-फरहान वाली ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’

1945 के एक छोटे से झगड़े से शुरू था सफर

आज भले ही ला टोमाटिना दुनिया भर में एक ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत साल 1945 में एक झगड़े से हुई थी. जहां बुन्योल के चौक से मूर्तियों की झांकी और परेड गुजर रही थी. कुछ युवा भी इस मस्ती में शामिल होना चाहते थे. झगड़ा छिड़ गया और किसी ने सब्जी की दुकान को गिरा दिया. लोगों ने टमाटर उठाए और एक-दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया, जब तक कि पुलिस ने उन्हें रोका नहीं.अगले साल, लोगों को यह इतना पसंद आया कि वे अपने साथ टमाटर लेकर आए और एक और लड़ाई शुरू कर दी. आगे चलकर स्पेन के तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रामो के शासनकाल में 1950 के दशक में इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था क्योंकि उन्हें मूर्खतापूर्ण और गन्दा खेल लगा. इससे कस्बे के लोग गुस्से में थे और उन्होंने एक हास्यास्पद विरोध प्रदर्शन किया. एक विशाल टमाटर का नकली अंतिम संस्कार आयोजित किया. जिसमें टमाटर का ताबूत और सैड म्यूजिक बजाया.सरकार ने हार मान ली और आधिकारिक नियमों के साथ फेस्टिवल को फिर से आयोजित करने की अनुमति दे दी. आज, ट्रक टन भर नरम टमाटर सड़कों पर लाते हैं, जिन्हें हजारों खुशहाल आगंतुक देखते हैं.1980 के दशक में जैसे ही टेलीविजन मीडिया ने इसे कवर करना शुरू किया, यह देश और दुनिया भर में मशहूर हो गया. आज यह स्पेन के सबसे बड़े और खास समर अट्रैक्शन में से एक बन चुका है, जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं.