3 दिन में SpaceX को लगा $600 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी

जाने-माने बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी SpaceX को शेयर बाजार में जबरदस्त झटका लगा है. कुछ दिन पहले तक यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक थी, लेकिन अब इसमें भारी गिरावट आई है. सिर्फ पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में SpaceX की मार्केट वैल्यू 600 अरब डॉलर से ज्यादा गिर गई है.