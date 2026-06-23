  • Home>
  • Gallery»
  • 3 दिन में SpaceX को लगा $600 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी

3 दिन में SpaceX को लगा $600 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी

जाने-माने बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी SpaceX को शेयर बाजार में जबरदस्त झटका लगा है. कुछ दिन पहले तक यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक थी, लेकिन अब इसमें भारी गिरावट आई है. सिर्फ पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में SpaceX की मार्केट वैल्यू 600 अरब डॉलर से ज्यादा गिर गई है.


By: Anshika thakur | Published: June 23, 2026 3:26:06 PM IST

Follow us on
Google News
SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
1/8

Massive Value Erosion

सिर्फ तीन ट्रेडिंग दिनों में SpaceX की मार्केट वैल्यू लगभग $600 बिलियन गिर गई. यह किसी बड़े IPO के बाद देखी गई सबसे बड़ी शॉर्ट-टर्म गिरावटों में से एक है.

You Might Be Interested In
SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
2/8

Stock Fell for Three Straight Days

कंपनी के शेयरों में लगातार तीन सेशन तक गिरावट आई और स्टॉक अपने हालिया पीक (सबसे ऊंचे स्तर) से लगभग 27% नीचे आ गया.

SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
3/8

Debt-Raising Plan Triggered Concerns

जब SpaceX ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट-ग्रेड बॉन्ड सेल और लगभग $20 बिलियन के संभावित डेट प्रोग्राम की योजना की घोषणा की तो निवेशकों का भरोसा डगमगा गया.

You Might Be Interested In
SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
4/8

Funds Needed for AI Expansion

कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और भविष्य के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महंगे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त कैपिटल जुटाना चाहती है.

SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
5/8

IPO Rally Had Pushed Valuation Extremely High

बड़ी बिकवाली से पहले SpaceX के बड़े IPO ने कुछ समय के लिए इसकी वैल्यूएशन को $3 ट्रिलियन के करीब पहुंचा दिया था जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई थी.

नुकसान अंबानी की कुल संपत्ति के लगभग तीन गुना के बराबर है। - Photo Gallery
6/8

Loss Equals Nearly Three Times Ambani's Wealth

SpaceX की वैल्यूएशन से जो $600 बिलियन कम हुए, वे मुकेश अंबानी की अनुमानित नेट वर्थ से लगभग तीन गुना हैं, जो इस गिरावट के बड़े पैमाने को दिखाता है.

SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
7/8

Company Still Faces Profitability Questions

निवेशकों के उत्साह के बावजूद, एनालिस्ट्स ने बताया कि SpaceX ने 2025 में कई बिलियन डॉलर का नेट लॉस दर्ज किया, जिससे चिंताएं बढ़ गईं कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी.

You Might Be Interested In
SpaceX Market Value Crash - Photo Gallery
8/8

Stock Remains Above IPO Price

तेज गिरावट के बाद भी SpaceX के शेयर अपने IPO प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो एलन मस्क के लॉन्ग-टर्म विजन में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है.

Tags:
Business NewsElon Musk Company LossElon Musk NewsGlobal MarketsSpaceX InvestorsSpaceX Latest NewsSpaceX Market Value CrashSpaceX Valuation DropTech Industry News
3 दिन में SpaceX को लगा 0 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

3 दिन में SpaceX को लगा 0 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी - Photo Gallery
3 दिन में SpaceX को लगा 0 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी - Photo Gallery
3 दिन में SpaceX को लगा 0 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी - Photo Gallery
3 दिन में SpaceX को लगा 0 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी - Photo Gallery