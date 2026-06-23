3 दिन में SpaceX को लगा $600 अरब का झटका! उड़ गए इतने पैसे कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी पड़ गई छोटी
जाने-माने बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी SpaceX को शेयर बाजार में जबरदस्त झटका लगा है. कुछ दिन पहले तक यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक थी, लेकिन अब इसमें भारी गिरावट आई है. सिर्फ पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में SpaceX की मार्केट वैल्यू 600 अरब डॉलर से ज्यादा गिर गई है.
Massive Value Erosion
सिर्फ तीन ट्रेडिंग दिनों में SpaceX की मार्केट वैल्यू लगभग $600 बिलियन गिर गई. यह किसी बड़े IPO के बाद देखी गई सबसे बड़ी शॉर्ट-टर्म गिरावटों में से एक है.
Stock Fell for Three Straight Days
कंपनी के शेयरों में लगातार तीन सेशन तक गिरावट आई और स्टॉक अपने हालिया पीक (सबसे ऊंचे स्तर) से लगभग 27% नीचे आ गया.
Debt-Raising Plan Triggered Concerns
जब SpaceX ने अपने पहले इन्वेस्टमेंट-ग्रेड बॉन्ड सेल और लगभग $20 बिलियन के संभावित डेट प्रोग्राम की योजना की घोषणा की तो निवेशकों का भरोसा डगमगा गया.
Funds Needed for AI Expansion
कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और भविष्य के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े महंगे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए अतिरिक्त कैपिटल जुटाना चाहती है.
IPO Rally Had Pushed Valuation Extremely High
बड़ी बिकवाली से पहले SpaceX के बड़े IPO ने कुछ समय के लिए इसकी वैल्यूएशन को $3 ट्रिलियन के करीब पहुंचा दिया था जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई थी.
Loss Equals Nearly Three Times Ambani's Wealth
SpaceX की वैल्यूएशन से जो $600 बिलियन कम हुए, वे मुकेश अंबानी की अनुमानित नेट वर्थ से लगभग तीन गुना हैं, जो इस गिरावट के बड़े पैमाने को दिखाता है.
Company Still Faces Profitability Questions
निवेशकों के उत्साह के बावजूद, एनालिस्ट्स ने बताया कि SpaceX ने 2025 में कई बिलियन डॉलर का नेट लॉस दर्ज किया, जिससे चिंताएं बढ़ गईं कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी.
Stock Remains Above IPO Price
तेज गिरावट के बाद भी SpaceX के शेयर अपने IPO प्राइस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो एलन मस्क के लॉन्ग-टर्म विजन में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है.