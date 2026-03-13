South Indian Film: एक फिल्म, 45 किरदार! कमल हासन नहीं, इस एक्टर ने एक ही फिल्म में दिखाए अलग-अलग चेहरे; जानें कौन है वो ?

Johnson George: साउथ फ़िल्म इंडस्ट्री ने हमेशा अपनी अनोखी कहानियों और ज़बरदस्त एक्टिंग से दर्शकों को चौंकाया है. इसी कड़ी में, आइए एक मलयालम फ़िल्म पर नज़र डालते हैं, जिसमें एक एक्टर ने दो या तीन नहीं, बल्कि 45 अलग-अलग किरदार निभाए. यह एक्टर न तो रजनीकांत हैं, न कमल हासन और न ही गोविंदा. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलाकार कौन है? हालाँकि, सबसे पहले कमल हासन का नाम ज़हन में आता है, जिन्होंने ‘देवस्थानम’ में 10 किरदार निभाकर लोगों को चौंका दिया था, लेकिन अब यह रिकॉर्ड भी टूट चुका है और जॉनसन जॉर्ज के नाम हो गया है.