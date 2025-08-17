1995 की सुपरहिट फिल्म जिसने 50 लाख में कमाए 5 करोड़, 550 बार री-रिलीज और अब भी है दर्शकों की पसंद

साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म “ओम” (1995) केवल 50 लाख रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 5 करोड़ की कमाई कर धमाल मचा दिया। शिवाराजकुमार के दमदार अभिनय और फिल्म की कहानी ने दर्शकों को बांधे रखा। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अब तक 550 बार री-रिलीज किया जा चुका है, और यह Limca बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। थ्रिलर, ड्रामा और कॉमिक एलिमेंट्स का बेहतरीन मिश्रण इसे साउथ सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म बनाता है। आज भी नई पीढ़ी के दर्शक इसे उतनी ही उत्सुकता से देखते हैं जितना पुराने दर्शक।