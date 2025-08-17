1995 की सुपरहिट फिल्म जिसने 50 लाख में कमाए 5 करोड़, 550 बार री-रिलीज और अब भी है दर्शकों की पसंद
साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म “ओम” (1995) केवल 50 लाख रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 5 करोड़ की कमाई कर धमाल मचा दिया। शिवाराजकुमार के दमदार अभिनय और फिल्म की कहानी ने दर्शकों को बांधे रखा। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अब तक 550 बार री-रिलीज किया जा चुका है, और यह Limca बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। थ्रिलर, ड्रामा और कॉमिक एलिमेंट्स का बेहतरीन मिश्रण इसे साउथ सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म बनाता है। आज भी नई पीढ़ी के दर्शक इसे उतनी ही उत्सुकता से देखते हैं जितना पुराने दर्शक।
फिल्म का परिचय
साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म “ओम” वर्ष 1995 में रिलीज हुई थी,यह फिल्म शिवाराजकुमार के करियर का अहम हिस्सा बन गई क्योंकि इसने उन्हें एक्शन और ड्रामा दोनों में दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया।
बजट और कमाई
ओम केवल 50 लाख रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की। उस समय के सिनेमा जगत में यह बेहद बड़ी कमाई मानी जाती थी।
फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी अपराध, दोस्ती और न्याय के इर्द-गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र की संघर्ष यात्रा और घटनाओं का ट्विस्ट दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है।
मुख्य कलाकार
शिवाराजकुमार के अभिनय ने फिल्म की जान बढ़ाई। उनके संवाद और सीन की टाइमिंग दर्शकों को प्रभावित करती है। सह-कलाकारों का योगदान भी महत्वपूर्ण था।
बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन
थिएटर में रिलीज़ के समय फिल्म ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। शुरुआती हफ्तों में फिल्म ने शानदार कमाई की।
री-रिलीज रिकॉर्ड और Limca बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
ओम को 550 बार री-रिलीज किया गया, जो Limca बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। यह दर्शाता है कि फिल्म की लोकप्रियता समय के साथ कम नहीं हुई।