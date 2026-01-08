  • Home>
  • 3 बच्चों की ‘बिन ब्याही मां’ बनी 24 साल की ये साउथ हसीना, अपनी ही औलाद को नहीं रखती संग; आश्रम में पल रहा मासूमों का बचपन

South Actress Srileela: तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की चमकती दुनिया में श्रीलीला ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. उनके इस खुलासे ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. महज 24 साल की उम्र में उन्होंने तीन बच्चों को गोद लिया. लेकिन श्रीलीला हमेशा कहती हैं कि वह खुद को ‘पूरी तरह मां’ नहीं मानतीं, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी और उनकी देखभाल वह पूरी तरह से करती हैं.

 


By: Preeti Rajput | Published: January 8, 2026 2:41:27 PM IST

1/6

3 बच्चों को गोद लिया

श्रीलीला एक नहीं बल्कि 3 बच्चों को गोद लिया है. वह तीनों की देखभाल करती हैं. उन्होंने हाल ही में गलट्टा प्लस को एक इंटरव्यू दिया था. इस इंटरव्यू में फिल्मी करियर और तीन बच्चों की देखभाल को खुलकर बातचीत की.

2/6

‘मैं घबरा जाती हूं’

इंटरव्यू में श्रीलीला ने बच्चों और फिल्मी करियर को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ‘मैं इस बारे में बात करते हुए अक्सर शब्दों की कमी का अहसास करती हूं और काफी ज्यादा घबरा जाती हूं. लेकिन मैंने उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम किया हुआ हैं. उन्होंने आगे कहा कि ‘मैं एक ‘मां’ नहीं हूं, क्योंकि इसके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है.”

3/6

2022 में बच्चों को लिया गोद

श्रीलीला ने कहा कि “यह सफर उनकी पहली कन्नड़ फिल्म किस 2019 के दौरान शुरु हुआ था. जब डायरेक्टर उन्हें एक आश्रम लेकर गए थे. उन्होंने साल 2022 में 21 साल की उम्र में दो दिव्यांग बच्चों गुरु और शोभिता को गोद लिया. वहीं पिछले साल उन्होंने एक नन्ही बच्ची को भी गोद लिया.

4/6

आश्रम में ही रहते हैं बच्चें

श्रीलीला ने बताया कि बच्चे आश्रम में ही रहते हैं, वह उनसे फोन पर बात करती हैं और अक्सर मिलने जारी रहती हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि यह सब काफी समय तक छिपा रहा, लेकिन संस्था ने उनसे इसे सार्वजनिक करने को कहा ताकि उनसे लोग प्रेरित हो सकें.

5/6

क्रेडिट की इच्छुक नहीं

एक्ट्रेस ने कहा कि “मैं किसी क्रेडिट की इच्छुक नहीं, मैं केवल इतना चाहती हूं. कि लोग इसके बारे में सौचना शुरु करें.” एक्ट्रेस ने आगे कहा कि “वह चाहती हैं कि बच्चे उनके साथ ही रहें, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हैं. जब मैं इस बारे में बात करती हूं तो शब्दों की कमी हो जाती हैं, मुझे काफी ज्यादा घबराहट होने लगती है. लेकिन संभाला हुआ है. मैं मां जैसी मां नहीं हूं क्योंकि इसके पीछे पूरी अलग कहानी है.’

6/6

श्रीलीला के करियर की शुरुआत

श्रीलीला एक्टिंग में काफी माहिल हैं, बल्कि एक बेहतरीन डांसर भी हैं. उन्होंने 2021 में एमबीबीएस की डिग्री पूरी की है. 2025 में ‘गुंटूर कारम’ और ‘पुष्पा 2: द रूल’ के स्पेशल सॉन्ग ‘किसिक’ में नजर आईं.

Tags:
bollywood newsentertainment newssouth cinemaSrileela
