Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल

Sai Pallavi Traditional Photos :  साई पल्लवी की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सरलता के लिए जाना जाता है वो काफी सिंपल रहना पसंद करती हैं. रणबीर कपूर की फिस्म रामायण में मां सीता का रोल निभा रही पल्लवी साड़ी में बेहद सुंदर लगती हैं. आइए एक्ट्रेस की शानदार फोटोज पर एक नजर डालते हैं-

By: sanskritij jaipuria Last Updated: September 24, 2025 12:06:05 PM IST
Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
1/6

सरलता में छुपी सुंदरता

साई पल्लवी साड़ी पहनते वक्त ज्यादा भड़कीले या भारी मेकअप से बचती हैं, जिससे उनका नेचुरल ग्लो और सादगी दोनों ही साफ नजर आते हैं. उनकी ये सादगी ही उन्हें खास बनाती है. इसी कड़ी में आइए एक्ट्रेस की सादगी भरी तस्वीरों पर एक वजर डालते हैं.

Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
2/6

परंपरागत साड़ियों में मॉडर्न ट्विस्ट

वे पारंपरिक साड़ियों जैसे कांचीपुरम, बनारसी या पट्टू को माडर्न ड्रेपिंग स्टाइल या कैजुअल ब्लाउज के साथ पहनती हैं, जिससे उनकी ड्रेसिंग स्टाइल यूनिक और ट्रेंडी लगती है.

Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
3/6

हल्का और नैचुरल मेकअप

साड़ी के साथ उनका मेकअप हमेशा बहुत हल्का और नेचुरल होता है, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा आईलाइनर, नैचुरल लिपस्टिक और ग्लोइंग स्किन पर फोकस होता है. इससे उनका लुक बहुत फ्रेश लगता है.

Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
4/6

सरल लेकिन खूबसूरत ज्वेलरी का चुनाव

एक्ट्रेस साड़ी के साथ भारी गहनों के बजाय छोटे, पारंपरिक झुमके या गजरा पहनना पसंद करती हैं, जो उनके लुक को क्लासी बनाता है.

Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
5/6

स्टाइलिश ड्रेपिंग

साड़ी पहनते वक्त साई पल्लवी ड्रेपिंग में ऐसी आसानी बरतती हैं जिससे न केवल वो सुंदर लगती हैं, बल्कि पूरे दिन आराम भी महसूस करती हैं. उनका ये स्टाइल युवा महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है.

Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल
6/6

हर रंग और डिजाइन में फिट

चाहे हल्का पेस्टल रंग हो या गहरा लाल, सिंपल साड़ी हो या भारी कढ़ाई वाली, साई पल्लवी हर तरह की साड़ी में खूबसूरती से जचती हैं, जो उनके फैशन सेंस को दर्शाता है.

Sai Pallavi Traditional Photos : ना मेकअप, ना महंगी साड़ी – फिर भी साई पल्लवी ने लूटी महफिल, सिंपल लुक में भी दिखती हैं बवाल

