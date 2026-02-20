South Actress Most Beautiful List: साउथ सिनेगा की 10 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस, देखें तस्वीरें
South Actress Most Beautiful List: साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री न सिर्फ दमदार कहानियों और बड़े सितारों के लिए जानी जाती है, बल्कि यहां की अभिनेत्रियां भी अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती रही हैं. मौजूदा दौर में कई एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और परफॉर्मेंस के दम पर खास पहचान बनाई है.
सामंथा रुथ प्रभु
साउथ सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार सामंथा रुथ प्रभु अपनी क्यूट स्माइल और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस फैंस को खूब पसंद आती है.
नयनतारा
‘लेडी सुपरस्टार’ कही जाने वाली नयनतारा अपनी एलिगेंट लुक और मजबूत किरदारों के कारण साउथ की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं.
रश्मिका मंदाना
नेशनल क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना की मुस्कान और नेचुरल ब्यूटी उन्हें फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है.
तमन्ना भाटिया
ग्लैमरस अंदाज और शानदार डांस के लिए जानी जाने वाली तमन्ना भाटिया साउथ के साथ बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं.
काजल अग्रवाल
अपनी क्लासिक ब्यूटी और सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली काजल अग्रवाल लंबे समय से साउथ इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हैं.
साई पल्लवी
नेचुरल लुक और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर साई पल्लवी बिना मेकअप वाली खूबसूरती के कारण अलग पहचान रखती हैं.
कीर्ति सुरेश
नेशनल अवॉर्ड विनर कीर्ति सुरेश अपनी मासूमियत भरी खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं.
तृषा कृष्णन
लंबे समय से साउथ सिनेमा पर राज कर रहीं तृषा कृष्णन की ग्रेसफुल पर्सनैलिटी आज भी फैंस को दीवाना बनाती है.
श्रुति हासन
स्टाइलिश लुक और बहुमुखी प्रतिभा वाली श्रुति हासन एक्टिंग के साथ सिंगिंग के लिए भी जानी जाती हैं.
पूजा हेगड़े
ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस के लिए मशहूर पूजा हेगड़े साउथ और हिंदी फिल्मों में लगातार सफलता हासिल कर रही हैं.