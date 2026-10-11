कभी पेड़ पर लेटकर, तो कभी बीच पर गीले बालों और 2 पीस में एक्ट्रेस ने ढाया हुस्न का कहर! फोटो देख हो जाएंगे पानी-पानी

Soundous Moufakir Bikini Photos: अगर बीच वेकेशन ग्लैमरस है, तो फोटो सोशल मीडिया पर हिट होना तय है. मोरक्कन-फ्रेंच मॉडल और एक्ट्रेस सौंदस मौफकीर की लेटेस्ट बीच फोटो में सब कुछ है. उनकी सफेद और नीली बिकिनी, खुले बाल और समुद्र की लहरों के बीच ग्लैमरस पोज सोशल मीडिया यूजर्स को लुभा रहे हैं.