कभी पेड़ पर लेटकर, तो कभी बीच पर गीले बालों और 2 पीस में एक्ट्रेस ने ढाया हुस्न का कहर! फोटो देख हो जाएंगे पानी-पानी
Soundous Moufakir Bikini Photos: अगर बीच वेकेशन ग्लैमरस है, तो फोटो सोशल मीडिया पर हिट होना तय है. मोरक्कन-फ्रेंच मॉडल और एक्ट्रेस सौंदस मौफकीर की लेटेस्ट बीच फोटो में सब कुछ है. उनकी सफेद और नीली बिकिनी, खुले बाल और समुद्र की लहरों के बीच ग्लैमरस पोज सोशल मीडिया यूजर्स को लुभा रहे हैं.
बिकिनी में सौंदस मौफकीर का करिश्मा
सौंदस मौफकीर सफेद और नीली बिकिनी में बीच पर चिल करती नजर आ रही हैं. उनका सन-किस्ड लुक और कॉन्फिडेंट अंदाज उनकी फोटोज को खास बनाता है.
पानी में लेटे हुए सौंदस मौफकीर ने दिए पोज
एक फोटो में, सौंदस मौफकीर समुद्र के पानी में लेटे हुए पोज देती नजर आ रही हैं. लहरों और उनके स्टाइलिश स्टाइल का कॉम्बिनेशन काफी आकर्षक है.
गीले बालों ने सौंदस मौफकीर की खूबसूरती बढ़ाई
गीले बालों और चेहरे पर रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ, सौंदस मौफकीर का बीच लुक और भी ग्लैमरस लग रहा था. इस फोटो ने फैंस को क्रेजी कर दिया.
बीच पर अपना टोन्ड लुक दिखाती हुईं सौंदस मौफकीर
सौंदस मौफकीर ने बीच पर खड़े होकर अपना फिटनेस लुक दिखाया. उनके कॉन्फिडेंस ने फोटो की खूबसूरती को और बढ़ा दिया.
पेड़ पर लेट दिया सौंदस मौफकीर ने स्टाइलिश पोज
एक फोटो में, सौंदस मौफकीर एक पेड़ के पास लेटी हुई और कैमरे के लिए पोज देती हुई नजर आ रही हैं. उनका पोज दूसरी फोटो से थोड़ा अलग और काफी स्टाइलिश है.
फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया
जैसे ही फोटो सामने आईं, फैंस ने कमेंट सेक्शन में सौंदस मौफकीर की तारीफ करना शुरू कर दिया. कुछ ने उन्हें फायर कहा, तो कुछ ने उन्हें वॉटर बेबी कहा.
सोशल मीडिया ऑडियंस सौंदस मौफकीर के ग्लैमरस स्टाइल की दीवानी हैं
सौंदस मौफकीर का ग्लैमरस स्टाइल उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उनके बीच लुक से लेकर उनके कॉन्फिडेंस तक, हर फोटो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है.
सौंदस मौफकीर का करियर
सौंदस मौफकीर 2022 में MTV रोडीज में नजर आईं. इसके बाद, उन्होंने MTV स्प्लिट्सविला X4 में हिस्सा लिया और शो की विनर बनीं. सौंदस ने खतरों के खिलाड़ी में भी अपना जलवा दिखाया. वह खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा थीं. उन्होंने रियलिटी शो के ज़रिए दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई.