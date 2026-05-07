बीच से पूल तक हॉट अवतार में सोफी चौधरी, स्विमवियर लुक में बढ़ाई गर्मी, देखें फोटोज
Sophie Choudry Bikini Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस में जब भी स्टाइल और ग्लैमर के साथ कॉन्फिडेंस की बात की जाती है, तो सोफी चौधरी का नाम जरूर लिया जाता है. वे सिंगर, एक्ट्रेस और टीवी होस्ट के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वे हमेशा अपने फैशन सेंस और बोल्ड अंदाज़ से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं. खासतौर पर जब वे अपनी बिकिनी लुक्स और स्विमवियर में फोटोज शेयर करती हैं, तो सोशल मीडिया पर गर्मी बढ़ जाती है.
सोफी चौधरी
सोफी चौधरी अपनी फिटनेस और अपने फिगर को लेकर गंभीर रहती हैं. हालांकि वे किसी भी तरह के अंदाज़ में दिखें, उनके हर आउटफिट में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है. वो बीच वेकेशन से लेकर पूलसाइड फोटोशूट तक सभी तरह की इमेज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं.
स्विमवियर स्टाइल में बोल्डनेस का तड़का
उनके स्विमवियर स्टाइल में बोल्डनेस ही नहीं, बल्कि फैशन की झलक भी नज़र आती है. कलर कॉम्बिनेशन से लेकर एक्सेसरीज़ तक वे हर चीज पर ध्यान देती हैं.
बचपन से सिंगिंग पसंद
सोफी चौधरी का जन्म 8 फरवरी को इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुआ था. वे बचपन से मल्टीटैलेंटेड रहीं. उन्हें बचपन से ही सिंगिंग से प्यार था. उन्होंने 12 साल की उम्र में उनकी आवाज को पहचान मिली.
सजन मैं नाचूंगी से मिली पहचान
सोफी ने 90 के दशक में सजन मैं नाचूंगी का रीमेक बनाया. हालांकि गाने में पुराने लिरिक्स के साथ पॉप म्यूजिक का तड़का लगा, जो काफी पसंद किया गया. इसके बाद उन्होंने सोफी एंड लव, बेबी लव, साउंड ऑफ सोफी और एक परदेसी मेरा दिल ले गया जैसी कई एल्बम रिलीज कीं.
इन फिल्मों में किया काम
एक्ट्रेस ने शादी नंबर 1, हे बेबी, वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई और प्यार के साइड इफेक्ट्स में काम किया था. इन फिल्मों से सोफी को पहचान तो मिली, लेकिन वे लीड एक्ट्रेस नहीं बन सकीं.
फिल्मों से दूर रहकर भी करती हैं मोटी कमाई
आज के दौर में सोफी फिल्मों से दूर हो गई हैं लेकिन वे अपने गानों और परफॉर्मेंस के कारण पॉपुलर हो गई हैं. वे अपने गानों के कारण चर्चा में रहती हैं. इसके अलावा सोफी अरबपतियों की शादी और फंक्शन को भी होस्ट करती हैं और गाने गाकर मोटा पैसा कमाती हैं.