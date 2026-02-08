फिल्मों ने दिया धोखा, काउच का दर्द झेला…43 साल की इस हसीना ने निकाला एक्टिंग छोड़ कमाई का नया रास्ता!

Sophie Chaudhary: बॉलीवुड की चकाचौंध हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है. हर रोज हजारों लड़के-लड़कियां स्टार बनने के लिए इस शहर में आ जाते हैं. मॉडलिंग करियर से शुरुआत कर कुछ एक्ट्रेसेस फिल्मों तक का सफर तय करती हैं. लेकिन हर कोई बड़े पर्दे पर आकर फेमस हो जाए, यह संभव नहीं है. कई हसीनाएं लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद बड़े पर्दे पर दूरी बना लेती हैं. इसी लिस्ट में एक्ट्रेस और सिंगर सोफी चौधरी हैं. आज फिल्मों से दूर होने के बाद भी वह करोड़ों में पैसा कमा रही हैं.