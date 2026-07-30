Sonu Nigam Birthday Special: शादी-पार्टी में गाने वाला लड़का बना ‘सुरों का सरताज’, फिर ठुकराया अवॉर्ड; बड़ी रोचक है सोनू निगन के ‘फर्श से अर्श’ तक पहुंचने की जर्नी!

इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे सुरीली आवाजों में से एक सोनू निगम आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अपने दशकों पुराने सक्सेसफुल करियर के दौरान सोनू निगम ने कन्नड़, ओड़िआ, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी और छत्तीसगढ़ी समेत 32 से अधिक भाषाओं में 6,000 से अधिक गाने गाकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है. यूं तो सोनू निगम ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए हैं लेकिन उनका टेलेंट सिर्फ हिंदू म्यूजिक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, उन्होंने बहुत से इन्डी-पॉप एलबम बनाए हैं. कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं और दिल डूबा जैसे चार्टबस्टर गानों से अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले सोनू निगम ने महज 4 साल की उम्र से ही संगीत जगत में कदम रख लिया था.बॉलीवुड के लीडिंग सिंगर बनने से पहले, उन्होंने फिल्म ‘बेताब’ में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था. सोने सिर्फ अपने काम तक ही सीमित नहीं रहते, विभिन्न सामाजिक मुद्दों और वायरल कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना बेबाक राय मुखरता से रखना पसंद करते हैं. हालांकि, स्टारडम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था. उन्होंने मंच पर प्रस्तुति दी और शादियों में गाने गाए, और सफर तय करते हुए आ पहुंचे मायानगरी में. आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जानिए उनके जीवन के संघर्षों से सफलता तक पहुंचने के रोचक सफर के बारे में-