Sonu Nigam Birthday Special: शादी-पार्टी में गाने वाला लड़का बना ‘सुरों का सरताज’, फिर ठुकराया अवॉर्ड; बड़ी रोचक है सोनू निगन के ‘फर्श से अर्श’ तक पहुंचने की जर्नी!
इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे सुरीली आवाजों में से एक सोनू निगम आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अपने दशकों पुराने सक्सेसफुल करियर के दौरान सोनू निगम ने कन्नड़, ओड़िआ, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मराठी और छत्तीसगढ़ी समेत 32 से अधिक भाषाओं में 6,000 से अधिक गाने गाकर एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया है. यूं तो सोनू निगम ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए हैं लेकिन उनका टेलेंट सिर्फ हिंदू म्यूजिक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, उन्होंने बहुत से इन्डी-पॉप एलबम बनाए हैं. कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं और दिल डूबा जैसे चार्टबस्टर गानों से अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले सोनू निगम ने महज 4 साल की उम्र से ही संगीत जगत में कदम रख लिया था.बॉलीवुड के लीडिंग सिंगर बनने से पहले, उन्होंने फिल्म ‘बेताब’ में बाल कलाकार के रूप में भी काम किया था. सोने सिर्फ अपने काम तक ही सीमित नहीं रहते, विभिन्न सामाजिक मुद्दों और वायरल कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना बेबाक राय मुखरता से रखना पसंद करते हैं. हालांकि, स्टारडम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था. उन्होंने मंच पर प्रस्तुति दी और शादियों में गाने गाए, और सफर तय करते हुए आ पहुंचे मायानगरी में. आज उनके जन्मदिन के अवसर पर जानिए उनके जीवन के संघर्षों से सफलता तक पहुंचने के रोचक सफर के बारे में-
पिता से मिली संगीत की विरासत
सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ था. पिता अगम कुमार निगम भी एक जाने-माने गायक थे, जिनसे सोनू को बचपन से ही संगीत की प्रेरणा और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ. हालांकि शुरुआत में परिवार की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी. बचपन में सोनू निगम ने अपने पिता के एक स्टेज शो के दौरान 'क्या हुआ तेरा वादा; गाना गाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. लोगों को उनकी आवाज बहुत पसंद आई और पिता को सोनू की छिपी हुआ प्रतिभा का पता चला, जिसके बाद सोनू अपने पिता के साथ शादियों, मेलों और अन्य स्टेज शो में गाने लगे. हालांकि छोटे सोनू पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि वैज्ञानिक बनने की इच्छा जाहिर की थी लेकिन संगीन के प्रति जुनून बढ़ता चला गया और इस जुनून पर खरा उतरने के लिए वो मुंबई चले आए.
मुंबई में स्ट्रगल, फिर चमकी किस्मत
बचपन से ही अपने गायन की प्रतिभा के जरिए सोनू ने कम उम्र में काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली. पिता जानते थे कि बेटा संगीन के प्रति जुनूनी हो गया है इसलिए वो साल 1991 में सोनू निगम को लेकर पिता अहम कुमार मुंबई ले आए. 18 साल के सोनू को संगीत के क्षेत्र में उतारने के लिए ताहिर खान साहब से संगीत सिखाया. लेकिन शुरुआती दिनों में संघर्ष और नकारात्मकता का सामना करना पड़ा. आवाज में विविधता थी जिसे लोग समझ नहीं पाए और काम देने से इन्कार कर दिया. सोनू के पिता भी संगीतकारों से मिलने लगे लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी. 4 साल तक बेरोजगार रहने के बाद सोनू निगम ने घर चलाने के लिए स्टेज पर मोहम्मद रफी के गानों की प्रस्तुति देनी शुरू कर दी.
टी-सीरीज़ ने बदल दी जिंदगी
टी-सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार सोनू की गायकी के बहुत बड़े प्रशंसक थे. 1992 में उन्होंने सोनू को स्टूडियो बुलाया.इस मुलाकात ने सोनू की किस्मत बदल दी. गुलशन कुमार ने उन्हें मोहम्मद रफी साहब के एल्बम 'रफी की यादें' में गाने का मौका दिया, यहीं से उनकी सफलता की शुरुआत हुई. यहीं से सोनू को धीरे-धीरे पहचान मिली. इसके बाद सोनू ने कई ए़डवरटाइजमेंट में काम किया. जब घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई तो मां और बहन को भी मुंबई बुला लिया. सोनू निगम ने फिल्म 'जनम' के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई.
पहला हिट गाना, और मिल गया मंजिल का रास्ता
सोनू निगम को असली पहचान 1995 में आई फिल्म 'बेवफा सनम' के गाने 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' से मिली. उसी साल उन्होंने दूरदर्शन के मशहूर शो 'चंद्रकांता' का टाइटल ट्रैक भी गाया. 1997 की फिल्म 'बॉर्डर' का गाना 'संदेशे आते हैं' उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उन्हें देश के अग्रणी गायक के रूप में स्थापित किया. इसके बाद उन्होंने 'ये दिल दीवाना', 'कल हो ना हो', 'सूरज हुआ मद्धम', 'तुमसे मिलके दिल का हल', 'दिल डूबा', 'अभी मुझमें कहीं' और 'पापा मेरी जान' जैसे कई सदाबहार गाने दिए. उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, उड़िया और असमिया जैसी लोकल भाषाओं में भी हिट गाने गाए हैं.
15 साल छोटी एक्ट्रेस से लव मैरिज
सोनू निगम और मधुरिमा की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री में काम करते समय हुई थी. मधुरिमा हिंदी और साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी थीं. मधुरिमा बंगाली थीं और सोनू से 15 साल छोटी हैं. करीब 7 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 2002 में शादी कर ली. शादी के कुछ साल बाद, दोनों के तलाक की अफवाहें भी सामने आईं. सोनू निगम का फेमस सिंगर सुनिधि चौहान और दिवंगत बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी स्मिता ठाकरे के साथ नाम जुड़ा. एक घर में रहते हुए भी दोनों बेगाने हो चुके थे. लेकिन जब दोनों सुनिधि और स्मिता ठाकरे ने शादी कर ली तो सोनू ने भी मधुरिमा के साथ लाइफ को आगे बढ़ाया और शादी के 5 साल बाद बेटे निवान निगम को वेलकम किया.
सोशल मीडिया पर विवाद में फंसे
सोनू कई बार अपने गानों से ज्यादा अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं. उन्होंने अज़ान, राधे मां से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री के माफिया जैसे मामलों पर अपनी आवाज उठाई है. एक इंटरव्यू में सोनू निगम ने यहां तक कह दिया था कि 'मुझे पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था. वहां लोगों को काम मिल जाता है और यहां आपको म्यूजिक कंपनियों को पैसे देने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको काम और प्रमोशन मिलता है.'
ठुकरा दिया बड़ा अवॉर्ड
90 के दशक का सुपरहिट गाना 'संदेशे आते हैं' (फिल्म बॉर्डर) सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था, बल्कि वह हर उस भारतीय की भावनाओं का प्रतीक बन गया था, जिसका कोई अपना सरहद पर देश की रक्षा कर रहा था. इस अमर गीत को अपनी जादुई आवाज़ से सजाने वाले दो दिग्गज गायक सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ थे. जब 'संदेशे आते हैं' को अवॉर्ड्स मिलने लगे, तो नॉमिनेशन लिस्ट में केवल सोनू निगम का नाम था, रूप कुमार राठौड़ का नहीं. इस बात की भनक लगते ही सोनू निगम ने उस अवॉर्ड को लेने से साफ इनकार कर दिया.इसके लिए सोनू ने कोई बड़ा पब्लिसिटी स्टंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि चुपचाप यह बात साफ कर दी कि जो गाना दो लोगों की आवाज़ से मिलकर बना है, उसे अकेले एक व्यक्ति की सफलता के रूप में सम्मानित नहीं किया जा सकता. बाद में रूप कुमार राठौड़ ने एक इंटरव्यू में इस वाकये को याद करते हुए सोनू निगम के इस कदम की बेहद तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि 'संदेशे आते हैं' आज भी हमारे दिलों में इसलिए जिंदा नहीं है कि उसे कितने अवॉर्ड मिले, बल्कि इसलिए ज़िंदा है क्योंकि उसे गाने वाले कलाकारों की नीयत और परफॉर्मेंस में पूरी ईमानदारी थी.