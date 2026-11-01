5 कदमों में ही मैनेजर ने मेरी छाती दबा दी… जब इस हसीना के साथ छोटी उम्र में हुई गंदी हरकत

मेरे पिता उसकी कब्र खोदकर उसे फिर से मार डालेंगे- सोनारिका भदौरिया

पिता के रिएक्शन के बारे में बात करते हुए सोनारिका इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा, अगर मैंने अपने पिता को बताया, तो वह आदमी चाहे कहीं भी हो, भले ही वह मर गया हो, मेरे पिता उसकी कब्र खोदकर उसे फिर से मार डालेंगे. यह बताते हुए एक्ट्रेस की आंखें भर आईं. हालांकि, उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी कहानी शेयर की.