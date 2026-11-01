5 कदमों में ही मैनेजर ने मेरी छाती दबा दी… जब इस हसीना के साथ छोटी उम्र में हुई गंदी हरकत
Sonarika Bhadoria Molestation Incident: टीवी सीरियल ‘देवों के देव महादेव’ में माता पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सोनारिका भदौरिया ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुन हर कोई हैरान रह जाएगा. पर्दे पर शांत और मजबूत किरदार निभाने वाली सोनारिका ने हॉटरफ्लाई संग बातचीत में अपनी जिंदगी का दर्दनाक किस्सा साझा किया है.
10- 11 साल की उम्र में मुंह बोले भाई को राखी बांधने गई थीं सोनारिका भदौरिया
हॉटरफ्लाई से बातचीत में सोनारिका ने बताया कि जब वह सिर्फ़ 10-11 साल की थीं, तब उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी. एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधने गई थीं. उसके बाद, वे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में गए.
रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सोनारिका भदौरिया यह गंदी हरकत की थी
सोनारिका ने बताया कि रेस्टोरेंट में एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े तक का रास्ता लगभग 5 कदम लंबा था. अंधेरा था, और एक रेस्टोरेंट मैनेजर उनके साथ चल रहा था. तभी उस आदमी ने उनके साथ गलत हरकत की.
उसने उन 5 कदमों में ही मेरी छाती दबा दी- सोनारिका भदौरिया
घटना को याद करते हुए सोनारिका ने कहा उसने उन 5 कदमों में ही मेरी छाती दबा दी. मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया. उसके बाद मैं पूरी तरह शांत हो गई. एक्ट्रेस के मुताबिक, उस छोटी सी उम्र में उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है.
सोनारिका भदौरिया ने कब बताई अपनी मां को आपबीती?
सोनारिका ने बताया कि वह इस घटना को समझने के लिए बहुत छोटी थीं. जब वह 14-15 या 15-16 साल की थीं और इसका मतलब समझ गईं, तो उन्होंने अपनी मां को सब कुछ बताया. उनकी मां ने पूछा कि उन्होंने उस समय अपने पिता को क्यों नहीं बताया.
गंदी हरकत के बारे में पिता को कभी नहीं बताया- सोनारिका भदौरिया
एक्ट्रेस ने बातचीत के दौरान एक और चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया था, लेकिन आज तक अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताया है. सोनारिका के मुताबिक, उन्हें डर है कि अगर उनके पिता को पता चला, तो उनका रिएक्शन बहुत गुस्से वाला होगा.
मेरे पिता उसकी कब्र खोदकर उसे फिर से मार डालेंगे- सोनारिका भदौरिया
पिता के रिएक्शन के बारे में बात करते हुए सोनारिका इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा, अगर मैंने अपने पिता को बताया, तो वह आदमी चाहे कहीं भी हो, भले ही वह मर गया हो, मेरे पिता उसकी कब्र खोदकर उसे फिर से मार डालेंगे. यह बताते हुए एक्ट्रेस की आंखें भर आईं. हालांकि, उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी कहानी शेयर की.