मैं अपना अनशन जारी रखूंगा… 23वें दिन भी अड़े रहे सोनम वांगचुक; भूख हड़ताल खत्म न करने की बताई बड़ी वजह

Sonam Wangchuk Hunger Strike: देश में शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन लागातर चर्चा में बना हुआ है. सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 23वें दिन भी पीछे हटने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि वह अपना अनशन जारी रखेगें जब तक छात्र नेताओं को संसद में अपनी बात रखने या अस्पताल में उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा.