Baby Bump Outfit: बेबी बंप के साथ भी स्टाइल ऑन टॉप! सोनम कपूर के मैटरनिटी लुक्स ने 2026 में मचाई धूम
Sonam Kapoor Pregnancy Look: चाहे मदरहुड सेलिब्रेट करना हो या खुद को, सोनम कपूर ने हमेशा वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसा उन्हें लगता है, पावरफुल, बोल्ड और ब्यूटीफुल. उनके मैटरनिटी लुक्स भी हमेशा चर्चा में रहे हैं, चाहे वो किसी वेस्टर्न फैशन आइकन को ट्रिब्यूट दे रही हों या किसी शाही फोटोशूट के लिए अबू जानी संदीप खोसला के धागों में ढल रही हों. अपनी गोद भराई सेरेमनी के लिए, कपूर ने शेहला खान कॉउचर का एक कस्टम हैंड-पेंटेड लाइम ग्रीन लहंगा चुना, जिसके साथ एक हैवी नेकपीस, हाथफूल, चंकी कंगन और मैचिंग इयररिंग्स थे. उनके मुंह पर लाल रंग का पॉप स्पॉटलाइट चुरा रहा था, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या कुछ ऐसा प्लेन कर रहे हैं और आप भी एक बार स्टनिंग सा लुक क्रिएट कर फोटोशूट करवाना चाहते हैं तो आप सोनम कपूर के इस लुक को अपना सकते हैं.
गोद भराई में बेहतरीन लुक
अपनी गोद भराई की रस्म के लिए, कपूर ने शेहला खान कॉउचर का कस्टम हैंड-पेंटेड लाइम ग्रीन लहंगा चुना, जिसके साथ एक भारी नेकपीस, हाथफूल, चंकी कंगन और मैचिंग इयररिंग्स थे. उनके मुंह पर लाल रंग का पॉप स्पॉटलाइट चुरा रहा था.
चॉकलेट ड्रेस में सोनम
हाल ही में, सोनम ने नोड मैग के पहले बुक क्लब के लिए किरण देसाई को होस्ट किया और इस मौके पर, उन्होंने एक ऑल-ब्राउन आउटफिट में रॉक चिक पहना, एक शीयर चॉकलेट खाइट ड्रेस के साथ द फ्रैंकी शॉप का एक ओवरसाइज़्ड लेदर जैकेट और स्वेड बूट हील्स.
ऑल-व्हाइट लुक
कुछ दिन पहले, उन्हें ध्रुव कपूर का कस्टम ऑल-व्हाइट लुक पहने देखा गया था. अपना बेबी बंप दिखाते हुए, उन्होंने अपने बालों को पीछे करके और मैचिंग व्हाइट किटन हील्स पहनकर इसे स्टाइलिश और मिनिमल रखा.
वेलवेट ऑफ-शोल्डर गाउन
फ्रेंच ब्यूटी ब्रांड लैंकोम के पहले इंडियन चेहरे के तौर पर अपनी घोषणा का जश्न मनाने के लिए, कपूर ने अलाइया का मिडनाइट ब्लू रंग का वेलवेट ऑफ-शोल्डर गाउन पहना.
ऑल-ब्लैक टू-पीस
शहर में एक और इवेंट के लिए, उन्होंने एक ओवरसाइज़्ड ब्लैक ब्लेज़र के साथ ऑल-ब्लैक टू-पीस ड्रेस पहनी थी. सॉफ्ट ब्लश और होंठों पर हल्के गुलाबी रंग ने उनके लुक को म्यूटेड लेकिन एलिगेंट बनाए रखा.
पहली प्रेग्नेंसी लुक
अपनी पहली प्रेग्नेंसी में, कपूर ने अपने मैटरनिटी लुक्स के साथ पूरी तरह से अलग नज़र आईं. 2022 में अपने पहले बेटे, वायु का स्वागत करने से पहले, उन्होंने एक शानदार शूट के साथ अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, जिसका कैप्शन उन्होंने दिया था.