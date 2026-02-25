Baby Bump Outfit: बेबी बंप के साथ भी स्टाइल ऑन टॉप! सोनम कपूर के मैटरनिटी लुक्स ने 2026 में मचाई धूम

Sonam Kapoor Pregnancy Look: चाहे मदरहुड सेलिब्रेट करना हो या खुद को, सोनम कपूर ने हमेशा वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसा उन्हें लगता है, पावरफुल, बोल्ड और ब्यूटीफुल. उनके मैटरनिटी लुक्स भी हमेशा चर्चा में रहे हैं, चाहे वो किसी वेस्टर्न फैशन आइकन को ट्रिब्यूट दे रही हों या किसी शाही फोटोशूट के लिए अबू जानी संदीप खोसला के धागों में ढल रही हों. अपनी गोद भराई सेरेमनी के लिए, कपूर ने शेहला खान कॉउचर का एक कस्टम हैंड-पेंटेड लाइम ग्रीन लहंगा चुना, जिसके साथ एक हैवी नेकपीस, हाथफूल, चंकी कंगन और मैचिंग इयररिंग्स थे. उनके मुंह पर लाल रंग का पॉप स्पॉटलाइट चुरा रहा था, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या कुछ ऐसा प्लेन कर रहे हैं और आप भी एक बार स्टनिंग सा लुक क्रिएट कर फोटोशूट करवाना चाहते हैं तो आप सोनम कपूर के इस लुक को अपना सकते हैं.