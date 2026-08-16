एयर होस्टेस के रूप में किया काम, लेकिन किस्मत ने बनाया एक्ट्रेस, फिल्मों के अलावा अपनी दिलकश अदाओं से करती हैं घायल
Sonam Bajwa birthday: सोनम बाजवा एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती हैं. कभी वह एयरहोस्टेस बनना चाहती थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की दुनिया में पहुंचाया और आज वो पंजाबी और हिंदी इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस के बारे में.
क्या है सोनम बाजवा का असली नाम?
सोनम बाजवा , जिनका असली नाम सोनमप्रीत कौर बाजवा है. उनका जन्म 16 अगस्त 1989 को नानकमत्ता, रुद्रपुर, उत्तराखंड, भारत में हुआ था. इसके बाद में वह अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गईं.
बनना चाहती थीं एयर होस्टेस
छोटी उम्र से ही उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग में दिलचस्पी थी. हालांकि, एक्ट्रेस ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले एयर होस्टेस के तौर पर भी काम किया, जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस और पहचान मिली.
मॉडलिंग ने बदली राह
सोनम बाजवा की ज़िंदगी तब बदल गई जब उन्होंने 2012 में फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया , जिससे फिल्मों और मॉडलिंग में उनके करियर के दरवाज़े खुल गए. हालांकि वह कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाईं, लेकिन इससे उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से जुड़ने में मदद मिली.
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सोनम बाजवा ने पंजाबी फिल्म “बेस्ट ऑफ लक” (2013) से एक्टिंग में डेब्यू किया , जिसमें उन्होंने सिमरन का रोल किया था. इस फिल्म से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली. हालांकि, एक्ट्रेस को असली पहचान फिल्म 'पंजाब 1984' से मिली, जिसमें उन्होंने जीती का कैरेक्टर प्ले किया था. यह फिल्म बहुत पॉपुलर हुई और इसने सोनम बाजवा को पंजाबी सिनेमा में एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर खुद को बनाने में मदद की. और उन्हें कई ऑफर आने लगे.
बॉलीवुड फिल्मों में किया काम
अभिनेत्री की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जर्नी की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में कैमियो और कुछ खास प्रोजेक्ट्स के जरिए कदम रखा. इसके अलावा उन्होंने 'बाला' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में भी विशेष भूमिकाएं निभाईं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने 'हाउसफुल 5' और 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी मूवीज में भी काम किया है. हर्षवर्धन राणे के साथ एक्ट्रेस 'एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री भी नजर आईं.
फैशन में भी दिखाती हैं जलवा
सोनम बाजवा अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. उनके आउटफिट अक्सर सोशल मीडिया और फैशन ब्लॉग पर ट्रेंड करते हैं. फैंस अक्सर पंजाबी सूट, ब्लैक सूट, साड़ी लुक और जींस जैसे अलग-अलग आउटफिट में उनके स्टाइल को सर्च करते हैं. वह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टा पर 14.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.