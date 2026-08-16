एयर होस्टेस के रूप में किया काम, लेकिन किस्मत ने बनाया एक्ट्रेस, फिल्मों के अलावा अपनी दिलकश अदाओं से करती हैं घायल

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सोनम बाजवा ने पंजाबी फिल्म “बेस्ट ऑफ लक” (2013) से एक्टिंग में डेब्यू किया , जिसमें उन्होंने सिमरन का रोल किया था. इस फिल्म से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचान मिली. हालांकि, एक्ट्रेस को असली पहचान फिल्म 'पंजाब 1984' से मिली, जिसमें उन्होंने जीती का कैरेक्टर प्ले किया था. यह फिल्म बहुत पॉपुलर हुई और इसने सोनम बाजवा को पंजाबी सिनेमा में एक लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर खुद को बनाने में मदद की. और उन्हें कई ऑफर आने लगे.