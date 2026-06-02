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‘रामायण’ वाले सवाल से लेकर शादी तक, इन विवादों ने सोनाक्षी सिन्हा को खूब सुर्खियों में रखा

Sonakshi Sinha: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा फिल्मों से ज्यादा विवादों में रहती हैं. कई बार तो उन्हें ट्रोलर्स द्वारा खूब ट्रोल किया गया था. आज 2 जून यानी मंगलवार को अभिनेत्री अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. जानें उनके विवाद.


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 2, 2026 3:19:48 PM IST

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सोनाक्षी ने फिल्मों में रखा कदम

सोनाक्षी सिन्हा ने का जन्म 2 जून, 1987 को पटना में हुआ था. अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी. एक्ट्रेस ने साल 2005 में आई फिल्म 'मेरा दिल लेके देखो' जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए है. उन्होंने 2010 में आई फिल्म 'दबंग' से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी.

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रामायण को लेकर हुआ था विवाद

सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति 11 में पहुंची थी. उनसे एक सवाल किया गया, जिसका वह जवाब नहीं दे पाई थीं. उन्हें ट्रोलर्स ने खूब ट्रोल किया था.

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किस सवाल को लेकर हुईं ट्रोल?

केबीसी शो के दौरान अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी सिन्हा से रामायण से जुड़ा एक सवाल पूछा. उन्होंने पूछा, 'रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे?' इसका जवाब एक्ट्रेस को नहीं पता था.

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आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसी थीं एक्ट्रेस

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने एक बार आपत्तिजनकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा, कभी कभी तैयार होने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझकर घर जाके भंगी बनके चली जाउंगी. इसकी वजह से वाल्मिकी समुदाय ने उन्हें खूब खरीखोटी सुनाई और नाराजगी जाहिर की थी.

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शादी को लेकर लोगों ने साधा निशाना

सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से एक निजी समारोह में शादी की थी. अंतरधार्मिक विवाह के कारण सोनाक्षी अक्सर इंटरनेट पर ट्रोलर्स की आलोचनाओं का शिकार होती रही हैं.

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सोनाक्षी सिन्हा की फिल्में

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने 15 साल के करियर में 25 फिल्में की हैं, जिनमें केवल 5 फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं हैं.

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