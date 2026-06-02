‘रामायण’ वाले सवाल से लेकर शादी तक, इन विवादों ने सोनाक्षी सिन्हा को खूब सुर्खियों में रखा

सोनाक्षी ने फिल्मों में रखा कदम

सोनाक्षी सिन्हा ने का जन्म 2 जून, 1987 को पटना में हुआ था. अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में की थी. एक्ट्रेस ने साल 2005 में आई फिल्म 'मेरा दिल लेके देखो' जैसी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए है. उन्होंने 2010 में आई फिल्म 'दबंग' से अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी.