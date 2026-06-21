महंगे कॉस्मेटिक्स का झंझट खत्म! ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा की तरह सिर्फ 10 मिनट में ऐसे पाएं सेलिब्रिटी जैसा नेचुरल लुक!
Sonakshi Sinha Makeup Routine: सोनाक्षी सिन्हा की स्किन एक दम ग्लोइंग और स्पॉटलैस है. एक्ट्रेस अपने मेकअप को काफी हद तक नेचुरल ही रखना पसंद करती है लेकिन व्यूटी मेटेंन करने के लिए खुद सोनाक्षी भी 10 स्टेप ब्यूटी रुटीन फॉलो करती हैं जिसमें न कोई कॉम्प्लीकेटेड प्रोडक्ट है और न ही कोई स्पेशल टैक्नीक. यदि आप भी अपने एवरी-डे मेकअप रुटीन के लिए एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स और टैक्नीक्स यूज करती हैं तो अब से इतने ताम-झाम की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब से आप नाम मात्र के मेकअप में नेचुरली ग्लोइंग, स्पॉचलैस और खिली-खिली त्वचा हासिल कर सकती है. जानिए ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा का 10 स्टेप मेकअप रुटीन, जो आपको भीड़ में स्पेशल दिखाने में हेल्प करेगा.
मॉइस्चराइजर
अपने व्लॉग में सोनाक्षी बताती है कि वो टोनर यूज नहीं करतीं. फॉरहेड और चीक्स पर डायरेक्ट मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हैं. नाक पर ऑयल जल्दी जमा होता है इसलिए नाक को मॉइस्चराइज नहीं करतीं. यह स्टेप मेकअप से स्किन के पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करता है.
अंडर आई क्रीम
त्वचा को मॉइस्चराइज करने के बाद आंखों के नीचे काले घेरों में लाइट करने के लिए अंडर आई क्रीम लगाती हैं. इससे मेकअप को लंबे टाइम तक टिकाने में हेल्प मिलती है और मॉइस्चर बने रहने से आंखों में मेकअप की इरिटेशन भी नहीं होती.
कंसीलर
आंखों के नीचे और स्किन के डार्क स्पॉट को एक्सट्रा कवरेज देने के लिए सोनाक्षी सिन्हा कंसीलर अप्लाई करती हैं. इसके लिए एक्ट्रेस मेकअप स्पंज यूज करते हैं. जैसे ही कंसीलर ब्लैंड हो जाता है स्किन स्मूद, शाइनी और नेचुरल लगती है.
पाउडर से सेटिंग
कंसीलर से स्पॉट कवर करने के बाद एक्ट्रेस अपनी ऑयली स्किन वाले एरिया पर हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाती हैं. इससे शाइन को बैलेंस करने में हेल्प मिलती ही है, स्किन पर मैट फिनिश वाला बेस तैयार हो जाता है तो मेकअप को लंबे वक्त तक टिकाए रखता है.
फाउंडेशन
अपने डेली यूज के लिए सोनाक्षी सिन्हा बिल्डेबल कवरेज और स्किन लाइक फिनिश वाला कुशन फाउंडेशन चूज करती हैं. लेकिन इसे कुशन एप्लीकेटर के बजाए ब्रश से अप्लाई करती हैं. फिर मैट और स्मूद लुक के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का प्रेस करके सेट करती हैं. स्पेशली आंखों के नीचे.
सेटिंग पाउडर
सेटिंग पाउडर की एक और पतली परत सब कुछ अपनी जगह टिका देती है. इससे स्किन पर क्रीज पड़ने से बचाव होता है और बिजी शेड्यूल के बीच मेकअप लंबे टाइम तक टिका रहता है.
कंटोर
सोनाक्षी सिन्हा अपने स्किन शेप को हाईलाइट करने के लिए कंटोरिंग करना नहीं भूलती. पाउडर ब्रश से कंटोर लगाकर स्किन बोन्स, जॉ लाइन्स पर हल्का डार्क शेड यूज करती हैं. इससे स्किन को वार्म लुक मिलता है और चेहरा ज्यादा भारी या चौड़ा भी नहीं लगता.
आईब्रो
एक्ट्रेस ने अपनी आईब्रोज को नेचुरल फिनिशिंग दी हुई है. इनको और हाईलाइट करने के लिए सोना एक स्लीक आईब्रो पेंसिल यूज करती हैं जिससे स्किन को तुंरत अट्रेक्विट लुक मिल जाता है.
आई मेकअप
दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह सोनाक्षी अपनी आंखों को ज्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं देती बल्कि न्यूट्र ब्राउन टोन के मैट आईशैडो का यूज करती हैं. यह आंखों को और भी गहरा बनाता है और पूरे लुक की सादगी को मेंटेन करता है.
लिप्स
अपने एवरी-डे मेकअप के लिए सोनाक्षी एक न्यूट्रल शेड की लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई करती हैं जो मिनिमल पर इतनी इफेक्टिव होती है कि पूरे लुक के साथ मैच हो जाती है.