महंगे कॉस्मेटिक्स का झंझट खत्म! ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा की तरह सिर्फ 10 मिनट में ऐसे पाएं सेलिब्रिटी जैसा नेचुरल लुक!

Sonakshi Sinha Makeup Routine: सोनाक्षी सिन्हा की स्किन एक दम ग्लोइंग और स्पॉटलैस है. एक्ट्रेस अपने मेकअप को काफी हद तक नेचुरल ही रखना पसंद करती है लेकिन व्यूटी मेटेंन करने के लिए खुद सोनाक्षी भी 10 स्टेप ब्यूटी रुटीन फॉलो करती हैं जिसमें न कोई कॉम्प्लीकेटेड प्रोडक्ट है और न ही कोई स्पेशल टैक्नीक. यदि आप भी अपने एवरी-डे मेकअप रुटीन के लिए एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स और टैक्नीक्स यूज करती हैं तो अब से इतने ताम-झाम की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब से आप नाम मात्र के मेकअप में नेचुरली ग्लोइंग, स्पॉचलैस और खिली-खिली त्वचा हासिल कर सकती है. जानिए ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा का 10 स्टेप मेकअप रुटीन, जो आपको भीड़ में स्पेशल दिखाने में हेल्प करेगा.