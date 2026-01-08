Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला

Somnath Mandir: सोमनाथ मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है. इस मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुआ और हर बार विनाश के बाद, भारतीय सभ्यता और आस्था के लचीलेपन का प्रतीक बनकर उभरा है. जानते हैं इस मंदिर की खासियत और इस मंदिर का महत्व.