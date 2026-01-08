  • Home>
  • Gallery»
  • Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला

Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला

Somnath Mandir: सोमनाथ मंदिर भारत के प्रमुख मंदिरों में से एक है. इस मंदिर पर लगभग 17 बार आक्रमण हुआ और हर बार विनाश के बाद, भारतीय सभ्यता और आस्था के लचीलेपन का प्रतीक बनकर उभरा है. जानते हैं इस मंदिर की खासियत और इस मंदिर का महत्व.


By: Tavishi Kalra | Published: January 8, 2026 10:52:40 AM IST

Follow us on
Google News
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
1/6

Somnath Mandir

8 से 10 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है. ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास होने जा रहा है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेयर की सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पुरानी तस्वीरें.

You Might Be Interested In
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
2/6

Somnath Mandir

सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम और अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग है. यह मंदिर गुजरात के वेरावल के पास प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित है. सोमनाथ को सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है.

Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
3/6

Somnath Mandir

ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मन्दिर का निर्माण स्वयं चन्द्रदेव ने किया था, लोककथाओं के अनुसार यहीं श्रीकृष्ण ने देहत्याग किया था. इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्त्व बढ़ गया.

You Might Be Interested In
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
4/6

Somnath Mandir

यह मन्दिर हिंदू धर्म के उत्थान-पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है. सोमनाथ मन्दिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है. सोमनाथ मन्दिर का इतिहास बड़ा ही सुन्दर है, इस मंदिर में रोज इसका सचित्र वर्णन किया जाता है.

Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
5/6

Somnath Mandir

आज से ठीक 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था. साल 1026 में हुआ हमला इस आस्था के प्रतीक मंदिर को हिला ना सका और सोमनाथ मंदिर का बार-बार पुनरोद्धार होता रहा.

You Might Be Interested In
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
6/6

Somnath Mandir

इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सोमनाथ मंदिर की पिछली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया.उन्होंने देशवासियों से भी अपील की कि अगर वे भी सोमनाथ गए हैं, तो अपनी तस्वीरें ‘हैशटैग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के साथ जरूर शेयर करें.

Tags:
somnath mandirsomnath mandir gujratSomnath swabhiman parvSomnath temple
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery
Somnath Mandir: क्या है सोमनाथ मंदिर का इतिहास, भारतीय सभ्यता का प्रतीक 17 बार आक्रमण के बाद भी नहीं हिला - Photo Gallery