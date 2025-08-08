काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए।

protein rich foods : काला चना एक बहुत ही पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर दाल है। यह शरीर को ताकत देता है और भूख को लंबे समय तक शांत रखता है। इसे खाना आसान होता है और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। काले चने से न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि स्वाद भी लाजवाब होता है। आज हम जानेंगे काले चने से बनने वाले आठ ऐसे खाने जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं।