काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए।
काला चना सलाद
काले चने को उबालकर इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस डालकर सलाद बनाएं। यह सलाद हल्का, ताजा और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे आप दोपहर या शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स से भरपूर यह सलाद आपकी भूख भी मिटाएगा और आपको एनर्जी देगा।
काला चना करी
काले चने को मसालों के साथ पकाकर बनी करी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे रोटी या चावल के साथ परोसा जाता है। यह डिश प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। खासकर सर्दियों में इसे खाना शरीर को गर्माहट देता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है।
काला चना चाट
काले चने की चाट एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक होती है। इसमें इमली की चटनी, दही और मसाले डालकर इसे बनाया जाता है। यह चाट ताजगी और पोषण से भरपूर होती है। जब भूख लगे तो इसे खाकर आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे।
काला चना कबाब (Black Chickpea Kabab)
काले चने की सब्जी बनाकर उसे मिक्सर में पीस लें। फिर इसमें मसाले डालकर कबाब तैयार करें। ये कबाब हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन्हें तवे पर या ओवन में बना कर खा सकते हैं। पार्टी या बच्चों के टिफिन के लिए बढ़िया ऑप्शन है।
काला चना दाल
काले चने की दाल बनाने से आप घर पर आसानी से प्रोटीन से भरपूर खाना तैयार कर सकते हैं। इसे रोजाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है और पाचन भी सही रहता है। दाल के साथ रोटी या चावल खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
काला चना पुलाव
पुलाव में काला चना डालकर बनाएं यह डिश। चावल के साथ काले चने का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसे खास अवसरों या सामान्य खाने के लिए बना सकते हैं। यह डिश खाने में हल्की और ऊर्जा देने वाली होती है।
