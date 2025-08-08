  • Home>
  काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए।

 
 protein rich foods : काला चना एक बहुत ही पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर दाल है। यह शरीर को ताकत देता है और भूख को लंबे समय तक शांत रखता है। इसे खाना आसान होता है और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। काले चने से न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है, बल्कि स्वाद भी लाजवाब होता है। आज हम जानेंगे काले चने से बनने वाले आठ ऐसे खाने जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 8, 2025 17:41:33 IST
काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए।
1/7

काला चना सलाद

काले चने को उबालकर इसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और नींबू का रस डालकर सलाद बनाएं। यह सलाद हल्का, ताजा और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे आप दोपहर या शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स से भरपूर यह सलाद आपकी भूख भी मिटाएगा और आपको एनर्जी देगा।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
2/7

काला चना करी

काले चने को मसालों के साथ पकाकर बनी करी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे रोटी या चावल के साथ परोसा जाता है। यह डिश प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। खासकर सर्दियों में इसे खाना शरीर को गर्माहट देता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
3/7

काला चना चाट

काले चने की चाट एक टेस्टी और हेल्दी स्नैक होती है। इसमें इमली की चटनी, दही और मसाले डालकर इसे बनाया जाता है। यह चाट ताजगी और पोषण से भरपूर होती है। जब भूख लगे तो इसे खाकर आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
4/7

काला चना कबाब (Black Chickpea Kabab)

काले चने की सब्जी बनाकर उसे मिक्सर में पीस लें। फिर इसमें मसाले डालकर कबाब तैयार करें। ये कबाब हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन्हें तवे पर या ओवन में बना कर खा सकते हैं। पार्टी या बच्चों के टिफिन के लिए बढ़िया ऑप्शन है।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
5/7

काला चना दाल

काले चने की दाल बनाने से आप घर पर आसानी से प्रोटीन से भरपूर खाना तैयार कर सकते हैं। इसे रोजाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है और पाचन भी सही रहता है। दाल के साथ रोटी या चावल खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
6/7

काला चना पुलाव

पुलाव में काला चना डालकर बनाएं यह डिश। चावल के साथ काले चने का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसे खास अवसरों या सामान्य खाने के लिए बना सकते हैं। यह डिश खाने में हल्की और ऊर्जा देने वाली होती है।

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery

काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
काले चने से बनाएं स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी, जो भूख भी मिटाए और सेहत भी बढ़ाए। - Photo Gallery
