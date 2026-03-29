Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत पर करें ये 5 खास उपाय, भगवान शिव बरसाएंगे अपार कृपा

Som Pradosh Vrat 2026: हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पंचांग के मुताबिक, प्रदोष व्रत रखा जाता है. इस बार 30 मार्च, सोमवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाने वाला है. इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है. प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. यह व्रत अत्यंत शक्तिशाली व्रत है. वहीं सोमवार के दिन इसके पड़ने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है.