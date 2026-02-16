Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण कहां-कहां देगा दिखाई? क्या भारत में भी दिखेगा इसका असर

Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण इस बार वलयाकार या कंकड़ाकृति होगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका कोई असर नहीं होगा। अंटार्कटिका में यह सूर्य ग्रहण सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई देगा, जहां चंद्रमा सूर्य के बीच से गुजरते हुए उसे चमकदार रिंग की तरह घेर लेगा। साउथ अफ्रीका में ग्रहण आंशिक रूप में दिखाई देगा, जहां सूर्य का एक बड़ा हिस्सा चंद्रमा के पीछे छिपा रहेगा और वलयाकार प्रभाव कुछ हद तक नजर आएगा।