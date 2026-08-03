गलती मेरी… तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान का छलका दर्द; सीमा सजदेह को लेकर सलमान के सामने पहली बार खोले दिल के राज़

Sohail Khan on Seema Sajdeh: बॉलीवुड में जहां कई रिश्ते तलाक के बाद पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, वहीं सोहेल खान और सीमा सजदेह की कहानी अलग है. शादी खत्म होने के चार साल बाद भी दोनों एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं और अपने बेटों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं. अब एक रियलिटी शो में उनकी मुलाकात और सलमान खान की बातों ने इस रिश्ते को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है.