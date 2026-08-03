गलती मेरी… तलाक के 4 साल बाद सोहेल खान का छलका दर्द; सीमा सजदेह को लेकर सलमान के सामने पहली बार खोले दिल के राज़
Sohail Khan on Seema Sajdeh: बॉलीवुड में जहां कई रिश्ते तलाक के बाद पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, वहीं सोहेल खान और सीमा सजदेह की कहानी अलग है. शादी खत्म होने के चार साल बाद भी दोनों एक-दूसरे की इज्ज़त करते हैं और अपने बेटों की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं. अब एक रियलिटी शो में उनकी मुलाकात और सलमान खान की बातों ने इस रिश्ते को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है.
शो में मिले एक्स-कपल्स सोहेल खान और सीमा सजदेह
सीमा सजदेह ने रियलिटी शो अलायंस में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. सोहेल और सीमा शो में आमने-सामने आए और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. यह पल दर्शकों के लिए बहुत इमोशनल था.
सलमान खान ने भाई का हौसला बढ़ाया
शो में आए सलमान खान ने अपने भाई सोहेल का खुलकर सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि एक भाई होने के नाते वह जानते हैं कि सोहेल ने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की और कई मुश्किलों को चुपचाप झेला. सलमान की बातों ने शो में इमोशनल माहौल बना दिया.
सोहेल ने माना - यह मेरी गलती थी
सोहेल खान ने नेशनल टेलीविजन पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में एक अहम बात मानी. उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते में किसी भी कमी या गलती की ज़िम्मेदारी वह लेते हैं. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हुई.
करियर की मुश्किलों ने दूरियां बढ़ाईं
सोहेल ने बताया कि उस समय उनका काम ठीक नहीं चल रहा था, और वह मेंटली परेशान थे. उन्होंने माना कि इस स्ट्रेस ने उनके बिहेवियर पर असर डाला और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे करीबी इंसान को खो दिया.
तलाक के बाद भी इज़्ज़त बनी हुई है
सोहेल ने कहा कि भले ही वे अब पति-पत्नी नहीं हैं, लेकिन सीमा उनके दो बेटों की मां हैं, और वह हमेशा उनकी इज़्ज़त करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि शो ने उन्हें खुलकर बात करने और भरोसा फिर से बनाने का मौका दिया.
बच्चों ने भी समझदारी दिखाई
सीमा सजदेह ने कहा कि उनका छोटा बेटा योहान शो में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जबकि उनका बड़ा बेटा निरवान चाहता है कि उसके पिता सोहेल खान यह कॉम्पिटिशन जीतें. इससे पता चलता है कि उनके अलग होने के बावजूद, फैमिली रिलेशन मज़बूत हैं.
सोहेल खान और सीमा सजदेह की लव स्टोरी
सोहेल खान और सीमा सजदेह की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. उन्होंने 1998 में अपने परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ़ भागकर शादी कर ली. पहले उन्होंने आर्य समाज के रीति-रिवाज़ों से शादी की और बाद में निकाह किया.
24 साल बाद सोहेल खान और सीमा सजदेह का रिश्ता टूटा
लगभग 24 साल साथ रहने के बाद, कपल ने 2022 में अलग होने का फ़ैसला किया. हालांकि, उनके तलाक़ से उनके रिश्ते में कोई खटास नहीं आई. सीमा को अभी भी कई फ़ैमिली फ़ंक्शन में देखा जाता है, और वे अपने बच्चों की देखभाल साथ मिलकर करते हैं.