स्कूल में कॉल… सैफ अली खान की पहली शादी के बारे में दोनों बहनों ने क्या किया खुलासा? काफी दिलचस्प है किस्सा

Saif Ali Khan Sisters Shocking Revelation: वैसे तो बॉलीवुड की कई शादियां चर्चा में रही, लेकिन सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी आज भी सबसे चौंकाने वाली लव स्टोरी में गिनी जाती है. उम्र का बड़ा अंतर परिवार की नाराजगी और अचानक हुई शादी ने उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन सालों बाद सैफ की बहनों ने ऐसा खुलासा किया जिसे शायद ही कोई जानता होगा. ऐसे में चलिए जानें वह दिलचस्प किस्सा.