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स्कूल में कॉल… सैफ अली खान की पहली शादी के बारे में दोनों बहनों ने क्या किया खुलासा? काफी दिलचस्प है किस्सा

Saif Ali Khan Sisters Shocking Revelation: वैसे तो बॉलीवुड की कई शादियां चर्चा में रही, लेकिन सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी आज भी सबसे चौंकाने वाली लव स्टोरी में गिनी जाती है. उम्र का बड़ा अंतर परिवार की नाराजगी और अचानक हुई शादी ने उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन सालों बाद सैफ की बहनों ने ऐसा खुलासा किया जिसे शायद ही कोई जानता होगा. ऐसे में चलिए जानें वह दिलचस्प किस्सा.


By: Shristi S | Published: August 7, 2026 2:09:18 PM IST

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सोहा और सबा ने सैफ की शादी को लेकर क्या किया खुलासा?

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में सोहा और सबा ने बताया कि जब सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की, तब दोनों स्कूल में पढ़ रही थीं. उन्हें अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया, जहां माता-पिता ने फोन पर शादी की जानकारी दी.

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सबा अली खान ने बताया कि उस समय वह 15 साल की थीं, जबकि सोहा 13 साल की. परिवार ने दोनों बहनों से साफ कहा था कि इस खबर के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उस समय शादी की खबरें अखबारों में आ रही थीं और मामला काफी ड्रामेटिक था.

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सोहा अली खान ने बताया कि उन्हें उनकी फ्रेंच टीचर ने भी इस शादी के बारे में बताया था. सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ और अमृता की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी. उस समय सैफ अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, जबकि अमृता सिंह बॉलीवुड की सेट स्टार थीं. दोनों के बीच करीब 12 साल का एज गैप था.

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साल 1991 में जब सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की, तब उनकी उम्र महज 21 साल थी, जबकि अमृता 33 साल की थीं. उस समय इस शादी ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया था. दोनों की शादी बेहद सादगी से एक दोस्त के घर हुई थी. शादी में एक मौलवी और एक सिख पुजारी मौजूद थे.

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कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि शादी के बाद अमृता का नाम अजीजा रखा गया था. हालांकि सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी अमृता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव नहीं बनाया. दोनों की शादी सिर्फ 13 साल चली और दो बच्चों के बाद दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया.

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