फिल्मी खानदान से ताल्लुक, हजारों करोड़ की संपत्ति; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, कॉर्पोरेट जॉब तक किया, जानिए कौन है वो

कैसे हुई थी कुणाल खेमू से मुलाकात?

सोहा अली खान की मुलाकात कुणाल खेमू से 2009 में फिल्म ढूंढते रह जाओगे के सेट पर हुई थी. बाद में फिल्म 99 की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और प्यार हो गया. लगभग पांच साल तक डेटिंग करने के बाद, सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने 2014 में पेरिस में सगाई कर ली. इस कपल ने एक साल बाद मुंबई में शादी कर ली. वे 2017 में पैदा हुई एक बेटी, इनाया नौमी खेमू के प्राउड पेरेंट्स हैं.