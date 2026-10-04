फिल्मी खानदान से ताल्लुक, हजारों करोड़ की संपत्ति; ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, कॉर्पोरेट जॉब तक किया, जानिए कौन है वो
Soha Ali Khan Birthday: हम बात कर रहे हैं, सैफ अली खान की बहन सोहा अली खान की. आज 4 अक्टूबर को सोहा अली अपना 48वां जन्मदिन मना रही हैं. फिल्मी और कला जगत से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया. हजारों करोड़ की संपत्ति के बाद भी वह एक कॉर्पोरेट जॉब करके जिंदगी बिता रही हैं. जानिए उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें.
शाही परिवार से आती हैं सोहा अली खान
सोहा अली खान पटौदी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं. उनके भाई सैफ अली खान और बहन सबा अली खान हैं. सोहा, सारा अली खान की बुआ और करीना कपूर खान की ननद हैं.
काफी पढ़ी लिखीं हैं एक्ट्रेस
सोहा अली खान ने दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड के बैलिओल कॉलेज से मॉडर्न हिस्ट्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया. बहुत कम लोग जानते हैं कि सोहा अली खान बॉलीवुड में आने से पहले एक बैंक में काम करती थीं. वह कभी फोर्ड फाउंडेशन और सिटीबैंक में एम्प्लॉई थीं.
कैसे हुई थी कुणाल खेमू से मुलाकात?
सोहा अली खान की मुलाकात कुणाल खेमू से 2009 में फिल्म ढूंढते रह जाओगे के सेट पर हुई थी. बाद में फिल्म 99 की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और प्यार हो गया. लगभग पांच साल तक डेटिंग करने के बाद, सोहा अली खान और कुणाल खेमू ने 2014 में पेरिस में सगाई कर ली. इस कपल ने एक साल बाद मुंबई में शादी कर ली. वे 2017 में पैदा हुई एक बेटी, इनाया नौमी खेमू के प्राउड पेरेंट्स हैं.
कौन सी थी पहली फिल्म?
सोहा अली खान को रंग दे बसंती में निभाए अपने किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसे अक्सर उनकी डेब्यू फिल्म समझ लिया जाता है. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत बंगाली पीरियड ड्रामा इति श्रीकांता से की थी. अंजन दास के निर्देशन में बनी यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास श्रीकांता पर आधारित थी. इसके बाद उन्होंने शाहिद कपूर के साथ दिल मांगे मोर से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
होस्टिंग में किया कमाल
एक्टिंग के अलावा सोहा अली खान ने स्टार प्लस के 'खेलो जीतो जियो' और डिस्कवरी चैनल के 'स्पेल बी-इंडिया स्पेल्स' सहित कई शोज़ को होस्ट किया है.
परिवार संग आती रहती हैं नजर
सोहा अली खान अक्सर कई इवेंट और फेस्टिवल में अपने परिवार संग नजर आती हैं.