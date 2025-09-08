क्यों लगाया इन देशों ने Social Media और Instagram पर बैन?

कई देशों में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाती है। चीन ने 2009 में हांगकांग के विरोध की तस्वीरों और वीडियो फैलने के डर से इंस्टाग्राम बैन किया। उत्तर कोरिया में इंटरनेट सिर्फ अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ईरान, रूस और तुर्की ने भी सुरक्षा और नियमों के कारण इंस्टाग्राम पर रोक लगाई। यह रोक अक्सर कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है।