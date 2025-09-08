क्यों लगाया इन देशों ने Social Media और Instagram पर बैन?
कई देशों में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाती है। चीन ने 2009 में हांगकांग के विरोध की तस्वीरों और वीडियो फैलने के डर से इंस्टाग्राम बैन किया। उत्तर कोरिया में इंटरनेट सिर्फ अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ईरान, रूस और तुर्की ने भी सुरक्षा और नियमों के कारण इंस्टाग्राम पर रोक लगाई। यह रोक अक्सर कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है।
चीन में इंस्टाग्राम बैन
चीन ने 2009 में इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी। क्योंकि हांगकांग के विरोध की फोटो और वीडियो इंस्टा पर शेयर हो रहे थे। सरकार नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया से विरोध बढ़े। वहां लोग अब इंस्टा की बजाय वीचैट और वीबो जैसे लोकल ऐप्स इस्तेमाल करते हैं।
उत्तर कोरिया का मामला
उत्तर कोरिया में लोग आसानी से इंटरनेट नहीं चला सकते। वहा सिर्फ बड़े अफसर और सरकारी लोग ही इंटरनेट चला सकते हैं। आम लोगों के लिए इंस्टाग्राम समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह बैन हैं।
ईरान में लगाई रोक
ईरान ने 2022 में इंस्टाग्राम पर रोक लगाई। यह रोक तब लगी जब लोगों ने सरकार के खिलाफ ज्यादा प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब ईरानी नागरिक या तो लोकल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं या VPN की मदद से इंस्टाग्राम तक पहुंचते हैं।
रूस में हुआ इंस्टाग्राम बैन
रूस ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम को बैन किया।कारण था कि इंस्टा पर रूस के खिलाफ हिंसा और विरोध की बातें डाली जा रही थीं
तुर्की का अस्थायी बैन
तुर्की में 2024 में इंस्टाग्राम कुछ समय के लिए बंद रहा। वहां की सरकार ने कहा कि इंस्टा ने देश के नियमों का पालन नहीं किया। इस वजह से सरकार ने इसे कुछ समय के लिए ब्लॉक किया।
सोशल मीडिया पर सरकार की निगरानी
कई देशों में सोशल मीडिया पर रोक कानून और सुरक्षा की वजह से लगाई जाती है। सरकारें चाहती हैं कि विरोध या हिंसा को सोशल मीडिया के जरिए न फैलाया जा सके।
