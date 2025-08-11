क्या आप भी फंस चुके हैं सोशल मीडिया के जाल में? इन टिप्स से छुड़ा ले लत

आजकल सोशल मीडिया लोगों की लाइफ स्टाइल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं रात को सोने से पहले भी अपना फोन स्क्रोल कर कर ही सोते हैं। आपको नहीं पता होगा कि सोशल मीडिया की यह लत आपकी हेल्थ को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है।