क्या आप भी फंस चुके हैं सोशल मीडिया के जाल में? इन टिप्स से छुड़ा ले लत

आजकल सोशल मीडिया लोगों की लाइफ स्टाइल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं रात को सोने से पहले भी अपना फोन स्क्रोल कर कर ही सोते हैं। आपको नहीं पता होगा कि सोशल मीडिया की यह लत आपकी हेल्थ को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है।

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 11, 2025 16:14:02 IST
सोशल मीडिया के लिए टाइम टेबल बनाएं (Create a time table for social media)

सोशल मीडिया की लत से बचने के लिए आपको सबसे पहले उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए हर दिन आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल 30 मिनट से 1 घंटे तक ही करना चाहिए।

नोटिफिकेशन बंद करें (turn off notifications)

हर बार आपके फोन में जब भी नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको चेक करने के लिए फोन उठाते हैं लेकिन आपको अपने फोन में सोशल मीडिया एप्स की नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो।

फ्री टाइम में असली जिंदगी का मजा लें (Enjoy real life in your free time)

सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने की जगह आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आपको मजा आए जैसे किताब पढ़ना, म्यूजिक सुनना या फिर दोस्तों के या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना।

हफ्ते में एक दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं (Spend one day a week without social media)

हफ्ते में कुछ दिन या कुछ घंटे आपको पूरी तरीके से सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना चाहिए और आपको अपने फोन को खुद से दूर रखना चाहिए। सिर्फ जरूरी कॉल और मैसेज पर ही ध्यान देना चाहिए।

स्क्रीन टाइम को करें मॉनिटर (Monitor screen time)

आप अपने फोन में स्क्रीन टाइमिंग को चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको सोशल मीडिया की लत किस हद तक है।

बेकार के अकाउंट को करें अनफॉलो (Unfollow useless accounts)

जिन अकाउंट से आपको कोई भी फायदा नहीं होता है, केवल आपका समय बर्बाद होता है आपको उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर देना चाहिए। आपको ऐसा कंटेंट देखना चाहिए जो आप पर पॉजिटिव असर डालें।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

