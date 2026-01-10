Soaps vs bathing bars: नाम अलग, काम अलग! साबुन और बाथिंग बार में क्या है फर्क?
Soaps vs bathing bars: हममें से ज़्यादातर लोग बॉडी वॉश इस्तेमाल करने लगे हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर की अच्छी स्किन के लिए साबुन या बाथिंग बार इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है! यहाँ कुछ मुख्य फ़र्क बताए गए हैं.
टॉयलेट सोप और बाथिंग बार में अंतर
टॉयलेट सोप और बाथिंग बार में मुख्य अंतर यह है कि पहले वाले में बेहतर सफाई और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं. फैटी एसिड सॉल्ट साबुन का केमिकल नाम है, जो सैपोनिफिकेशन नामक प्रक्रिया से बनता है, जिसमें अल्कली या सॉल्ट ट्राइग्लिसराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ग्लिसरीन बाय-प्रोडक्ट के रूप में बनता है.
बाथिंग बार की क्षमता
मिल्ड और होमोजेनाइज्ड साबुन भी होते हैं, जो आमतौर पर हाई-एंड ब्रांड्स द्वारा पेश किए जाते हैं. बाथिंग बार कुछ और नहीं बल्कि एक एंट्री-लेवल साबुन है जिसमें सफाई की क्षमता और कुछ फायदे होते हैं.
नहाने वाले साबुन और कपड़े धोने वाले साबुन में अंतर
नहाने वाले साबुन में टोटल फैटी मैटर (TFM) 60% से कम लेकिन 40% से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि कपड़े धोने वाले साबुन में यह 60% से ज़्यादा लेकिन 76% से कम होना चाहिए.
मुख्य अंतर
साबुन में भी तीन ग्रेड होते हैं, जिनमें TFM का लेवल अलग-अलग होता है. TFM जितना ज़्यादा होगा, साबुन उतना ही अच्छा होगा!
टॉयलेट सोप
टॉयलेट सोप में सरफेस एक्टिव एजेंट नहीं होते, जबकि बाथिंग बार में ये होते हैं, जिससे पहला वाला स्किन पर इस्तेमाल करने में ज़्यादा कोमल होता है और उन लोगों के लिए बेहतर प्रोडक्ट है जिन्हें एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम होती हैं.
ग्लिसरीन-बेस्ड साबुन
ग्लिसरीन-बेस्ड साबुन की एक और कैटेगरी है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सफाई और शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा असरदार नहीं होते.