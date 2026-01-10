Soaps vs bathing bars: नाम अलग, काम अलग! साबुन और बाथिंग बार में क्या है फर्क?

Soaps vs bathing bars: हममें से ज़्यादातर लोग बॉडी वॉश इस्तेमाल करने लगे हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर की अच्छी स्किन के लिए साबुन या बाथिंग बार इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है! यहाँ कुछ मुख्य फ़र्क बताए गए हैं.