Smriti Sinha on Pawan Singh: पत्नी को सताओ, प्रेमिका को सहलाओ… समृति सिन्हा ने पवन सिंह को क्यों सुनाई खरी-खोटी?
Smriti Sinha Slams Pawan Singh: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं. अक्षरा सिंह से माफी मांगने के बाद अब एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने उन पर तीखा तंज कसा है. उनके बयान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.
स्मृति सिन्हा ने पवन कुमार पर कसा तंज
स्मृति सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि पत्नी को सताओ, प्रेमिका को सहलाओ और भोजपुरी का शेर कहलाओ, वाह रे पावर. उनका यह तंज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है.
पवन सिंह को स्मृति सिन्हा ने भोजपुरी इंडस्ट्री का रावण कहा
दशहरे का उदाहरण देते हुए स्मृति ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी रावण हैं. उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दूसरी महिलाओं के नाम लिए जाने पर सवाल उठाए.
नवरात्रि के स्टेज पर बयान देने का आरोप
एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने कहा कि नवरात्रि जैसे धार्मिक आयोजन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पर्सनल मामलों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, कुछ आर्टिस्ट स्टेज पर अपने बयानों से विवाद खड़ा कर देते हैं.
अक्षरा सिंह के माफी मांगने पर स्मृति को गुस्सा क्यों आया?
पवन सिंह के अक्षरा सिंह को बाबू-बेटा कहने और उनके माता-पिता से माफी मांगने के बाद, एक पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. इस बीच, स्मृति सिन्हा के बयान ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है.
क्या पवन सिंह जवाब देंगे?
स्मृति सिन्हा पहले भी पवन सिंह पर कमेंट कर चुकी हैं. पवन सिंह ने अभी तक उनके लेटेस्ट बयान का जवाब नहीं दिया है. देखना होगा कि पावर स्टार इस तंज का जवाब देते हैं या चुप रहते हैं.