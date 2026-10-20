Smriti Sinha on Pawan Singh: पत्नी को सताओ, प्रेमिका को सहलाओ… समृति सिन्हा ने पवन सिंह को क्यों सुनाई खरी-खोटी?

Smriti Sinha Slams Pawan Singh: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं. अक्षरा सिंह से माफी मांगने के बाद अब एक्ट्रेस स्मृति सिन्हा ने उन पर तीखा तंज कसा है. उनके बयान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.