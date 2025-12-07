कुछ ऐसा रहा है स्मृति-पलाश का 6 सालों का रिश्ता, यहां देखिए उनके खास दिनों की कुछ प्यारी तस्वीरें

Smriti Palash Relationship: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की 6 साल की प्रेम कहानी आज बिखर गई है. एक दोस्ती जो प्यार में बदली जहां पलाश ने स्मृति को स्टेडियम में ख़ास अंदाज में प्रोपोज किया था. सालों तक रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखने के बाद अब इनकी शादी टूट गई है. यहां देखिए 6 साल के इस सफर की खूबसूरत तस्वीरें.