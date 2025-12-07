  • Home>
  • कुछ ऐसा रहा है स्मृति-पलाश का 6 सालों का रिश्ता, यहां देखिए उनके खास दिनों की कुछ प्यारी तस्वीरें

कुछ ऐसा रहा है स्मृति-पलाश का 6 सालों का रिश्ता, यहां देखिए उनके खास दिनों की कुछ प्यारी तस्वीरें

 Smriti Palash Relationship: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की 6 साल की प्रेम कहानी आज बिखर गई है. एक दोस्ती जो प्यार में बदली जहां पलाश ने स्मृति को स्टेडियम में ख़ास अंदाज में प्रोपोज किया था. सालों तक रिश्ते को लाइमलाइट से दूर रखने के बाद अब इनकी शादी टूट गई है. यहां देखिए 6 साल के इस सफर की खूबसूरत तस्वीरें.


By: Shivani Singh | Published: December 7, 2025 5:23:18 PM IST

1/9

जब दोस्ती प्यार में बदला (साल 2019)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक-दूसरे को सालों से जानने के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू की. पूरी तरह से अलग-अलग प्रोफेशन से होने के बावजूद, उनकी चाह ने उन्हें नज़दीक ला दिया.

2/9

पर्दे के पीछे का रिश्ता (साल 2020–2023)

उन्होंने अपने रिश्ते को लाइमलाइट से दूर, बहुत लो-प्रोफाइल रखा. केवल करीबी दोस्त और परिवार ही उनके बढ़ते प्यार के बारे में जानते थे, क्योंकि वे एक-दूसरे के करियर के हर बड़े मौके पर चुपचाप साथ खड़े रहते थे.

3/9

5वीं एनिवर्सरी पर पब्लिक हुआ प्यार (जुलाई, साल 2024)

सालों की अटकलों के बाद, कपल ने एक subtle लेकिन दिल छू लेने वाली इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया. उन्होंने एक साथ पाँच साल पूरे होने का ज़िक्र किया, जो फैंस के लिए पहली आधिकारिक पुष्टि थी.

4/9

डीवाई पाटिल स्टेडियम में 'वायरल' प्रपोज़ल (साल 2024)

सबसे यादगार लम्हा तब आया जब पलाश ने स्मृति की आँखों पर पट्टी बाँधकर उन्हें डीवाई पाटिल स्टेडियम में प्रपोज़ किया. बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया और यह उनके दो अलग-अलग दुनिया के एक होने का प्रतीक बन गया.

5/9

सगाई का जश्न

स्मृति ने अपनी सगाई की अंगूठी दिखाते हुए, टीम के साथियों के साथ डांस करते हुए एक मज़ेदार रील भी शेयर की जिसने इस घोषणा को रातोंरात सोशल मीडिया पर सनसनी बना दिया.

6/9

शादी की तारीख तय (साल 2025)

दोनों परिवारों का पूरा समर्थन मिला जिसमें पलाश की बहन, सिंगर पलक मुच्छल भी शामिल थीं, जिन्होंने प्यार से स्मृति को "बहन" कहा. इसके बाद, शादी की तारीख 23 नवंबर को सांगली, महाराष्ट्र में तय की गई.

7/9

हल्दी की तस्वीरें

शादी से पहले की हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें भी ऑनलाइन सामने आईं, जिसने उत्साह को और बढ़ा दिया.

8/9

शादी टली (नवंबर 2025)

ठीक शादी के दिन, ख़बरें आईं कि स्मृति के पिता के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के कारण समारोह टाल दिया गया है.

9/9

दिसंबर 2025: शादी हुई रद्द

आज, 7 दिसंबर को, स्मृति मंधाना ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि उन्होंने और पलाश मुच्छल ने शादी रद्द कर दी है.

