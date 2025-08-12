कॉफी से पाएं हीरोइन जैसा ग्लो, बस ट्राई करें ये DIY मास्क

कॉफी न केवल एक स्वादिष्ट पेय है, बल्कि यह आपकी त्वचा के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैफीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। कॉफी का इस्तेमाल स्क्रब, फेस पैक और मास्क के रूप में किया जा सकता है। यह त्वचा की गंदगी को खत्म करता है और चेहरे को चमकदार बनाने में मदद करता है और अगर आपको भी चाहिए नेचुरल ग्लो या फिर टैनिंग से छुटकारा तो ये कॉफी फेस मास्क जरूर ट्राई करें लेकिन सावधानी के साथ