कॉफी से पाएं हीरोइन जैसा ग्लो, बस ट्राई करें ये DIY मास्क
कॉफी न केवल एक स्वादिष्ट पेय है, बल्कि यह आपकी त्वचा के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैफीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। कॉफी का इस्तेमाल स्क्रब, फेस पैक और मास्क के रूप में किया जा सकता है। यह त्वचा की गंदगी को खत्म करता है और चेहरे को चमकदार बनाने में मदद करता है और अगर आपको भी चाहिए नेचुरल ग्लो या फिर टैनिंग से छुटकारा तो ये कॉफी फेस मास्क जरूर ट्राई करें लेकिन सावधानी के साथ
कॉफी और नारियल तेल का स्क्रब आपके चेहरा को दे चाँद सा निखार (Coffee and coconut oil scrub gives your face a moon-like glow.)
अगर आप भी हो गए हैं अपने चेहरे से परेशान तो आप भी नारियल तेल के साथ कॉफी मिला के लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे पर ग्लो तो आएगा ही साथ ही आपके फेस से ब्लैकहेड्स हटाने का भी काम करेगा।
कॉफी और शहद का फेस पैक लगाये और त्वचा को हेल्थी बनये (Apply coffee and honey face pack and make the skin healthy)
कॉफी पाउडर और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा को पोषण मिलेगा और त्वचा चमकदार हो जाएगी। और आपके चहरे से सारी डेड स्किन भी हट जायेगी
कॉफी और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक जो आपके चेहरे पर से धूल मिट्टी हटाए (Coffee and Multani Mitti face pack that removes dust from your face)
कॉफी पाउडर और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा की गंदगी और तेल निकल जाएगा और त्वचा चमकदार हो जाएगी।
कॉफी और नींबू का फेस पैक आपके चेहरे का रंग साफ करेगा।(Coffee and lemon face pack will brighten your face)
कॉफी पाउडर और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। निम्बू में सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे फेस से गंदगी को निकने में मदद करता है। इससे त्वचा की रंगत निखर जाएगी और त्वचा चमकदार हो जाएगी।
कॉफी और ओट्स का स्क्रब लगाये और डेड स्किन खत्म करे (Apply coffee and oats scrub and eliminate dead skin.)
कॉफी पाउडर और ओट्स मिलाकर चेहरे पर स्क्रब करें। इससे त्वचा की डेड स्किन हट जाएंगी और त्वचा चमकदार हो जाएगी।
