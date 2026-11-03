Smita Bansal: उम्र 48, शादी के 25 साल पूरे; फिर क्यों दुल्हन बनने की जिद पर अड़ी रहीं ‘बालिका वधू’ की ‘सासू मां’?

Smita Bansal Remarried at 48: सीरियल बालिका वधू की सासु मां यानी एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने शादी के 25 साल पूरे होने पर पति अंकुश मोहला के साथ दोबारा शादी की. इस बार न बारात थी और न ही पारंपरिक शादी की रस्में, बल्कि समंदर किनारे सफेद गाउन, खूबसूरत सूर्यास्त और क्रिश्चियन स्टाइल में वेडिंग वॉव्स थीं. ऐसे में चलिए देखें इस लमहे की खुबसूरत झलकियां.