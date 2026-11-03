Smita Bansal: उम्र 48, शादी के 25 साल पूरे; फिर क्यों दुल्हन बनने की जिद पर अड़ी रहीं ‘बालिका वधू’ की ‘सासू मां’?
Smita Bansal Remarried at 48: सीरियल बालिका वधू की सासु मां यानी एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने शादी के 25 साल पूरे होने पर पति अंकुश मोहला के साथ दोबारा शादी की. इस बार न बारात थी और न ही पारंपरिक शादी की रस्में, बल्कि समंदर किनारे सफेद गाउन, खूबसूरत सूर्यास्त और क्रिश्चियन स्टाइल में वेडिंग वॉव्स थीं. ऐसे में चलिए देखें इस लमहे की खुबसूरत झलकियां.
स्मिता बंसल 25 साल बाद फिर से बनीं दुल्हन
स्मिता बंसल और उनके पति अंकुश मोहला ने 27 अक्टूबर को गोवा में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह खास तरीके से मनाई. इस मौके पर उन्होंने एक-दूसरे से दोबारा शादी करने की कसमें खाईं. इस बार एक्ट्रेस ने अपना एक पुराना सपना भी पूरा किया.
सफेद गाउन पहनकर स्मिता बंसल ने पूरा किया अपना पुराना सपना
स्मिता हमेशा से सफेद ब्राइडल गाउन में शादी करना चाहती थीं. उनका सपना था कि वह बीच पर अपने पिता का हाथ थामे शादी के गलियारे में चलें, और उनके पति अंकुश उनका इंतजार कर रहे हों. आखिरकार, दो दशक बाद उन्हें यह मौका मिला.
अपनी 5वीं सालगिरह पर शादी करना चाहती थीं स्मिता बंसल
एक्ट्रेस ने बताया कि वह अपनी 5वीं शादी की सालगिरह पर दोबारा शादी करना चाहती थीं, लेकिन अंकुश ने मना कर दिया. उन्हें मनाने में 20 साल लग गए. इस बार, स्मिता ने साफ कहा कि अगर यह अभी नहीं हुआ, तो शायद उन्हें दोबारा यह मौका कभी नहीं मिलेगा.
स्मिता बंसल ने पहाड़ों के बजाय गोवा का बीच चुना
दोनों कपल की शादी की पसंद अलग-अलग थी. अंकुश पहाड़ों में शादी करना चाहते थे, जबकि स्मिता बीच पर शादी करना चाहती थीं. आखिर में, गोवा को चुना गया. स्मिता के मुताबिक, लोकेशन खूबसूरत और मेहमानों के लिए आसान दोनों थी.
इस साल का सेलिब्रेशन स्मिता बंसल की पहली शादी से बिल्कुल अलग था
स्मिता और अंकुश की पहली शादी दिसंबर 2001 में जयपुर में हुई थी. उस समय, एक्ट्रेस शूटिंग में बिज़ी थीं, और उनके माता-पिता ने शादी की तैयारियां संभाली थीं. लेकिन अपनी 25वीं एनिवर्सरी के लिए, उन्होंने हर डिटेल मिलकर प्लान की.
स्मिता बंसल की शादी में हल्दी और मेहंदी नहीं, सिर्फ व्हाइट वेडिंग
इस बार, कपल ने हल्दी, मेहंदी और फेरे जैसी ट्रेडिशनल रस्में नहीं कीं. स्मिता के मुताबिक, उन्हें पहले से ही ऐसी रस्मों की आदत थी. शुरू में, 21 मेहमानों को बुलाने का प्लान था, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई. सेलिब्रेशन लगभग डेढ़ दिन तक चला.
दो बेटियों के साथ स्मिता बंसल का एक खास फैमिली मोमेंट
स्मिता और अंकुश की दो बेटियां हैं, स्टाशा और अनघा. एक्ट्रेस का कहना है कि भले ही उनकी पर्सनैलिटी अलग हो, लेकिन यही अंतर उनके रिश्ते को खास बनाता है. उनके लिए, 25 साल साथ रहने के बाद दोबारा शादी करना सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, बल्कि पुराने प्यार और अधूरे सपने को फिर से जीना था.