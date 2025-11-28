स्मार्टफोन बन रहा खतरा, फोन बैटरी ब्लास्ट के पीछे छिपी वो गलतियां जो हर यूजर करता है; यहां पर जानें
Phone Blast Cause: मोबाइल फोन आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके उपयोग के दौरान लापरवाही कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है. हाल के वर्षों में फोन की बैटरी में आग लगने या धमाका होने की कई घटनाएँ सामने आई हैं, जिनमें उपयोगकर्ताओं को चोटें आईं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में जान भी चली गई.
केमिकल रिएक्शन के चलते बिगड़ जाती है बात
ऐसे हादसों का प्रमुख कारण फोन की बैटरी में होने वाली केमिकल रिएक्शन का असंतुलन होता है, जो अक्सर गलत उपयोग या बाहरी परिस्थितियों के कारण बिगड़ जाता है. इसलिए स्मार्टफोन का सुरक्षित उपयोग अत्यंत आवश्यक है.
फोन को अत्यधिक तापमान में न रखे
सबसे पहली और बड़ी गलती है—फोन को अत्यधिक तापमान में रखना. स्मार्टफोन की बैटरी, विशेषकर लिथियम-आयन बैटरी, तापमान में बदलाव के प्रति बेहद संवेदनशील होती है.
ओवरहीट होकर बैटरी में हो सकता है ब्लास्ट
फोन को सीधे धूप में, बंद कार में, गर्म सतहों के पास या किसी भी ऐसी जगह पर रखना जहाँ तापमान सामान्य से कहीं अधिक हो, बैटरी के भीतर तेज रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है. इससे बैटरी फूल सकती है, ओवरहीट हो सकती है और आखिरकार ब्लास्ट भी हो सकता है. इसलिए हमेशा फोन को ठंडी और छायादार जगह पर रखने की सलाह दी जाती है.
चार्जिंग के दौरान रखें खास ध्यान
दूसरी आम गलती है—चार्जिंग के दौरान फोन का उपयोग करना. बहुत से उपयोगकर्ता फोन को चार्ज पर लगाकर गेम खेलते हैं, कॉल करते हैं या वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं. ऐसा करने से फोन पर डबल लोड पड़ता है: एक तरफ फोन बैटरी चार्ज कर रहा होता है और दूसरी तरफ उपयोग के कारण ऊर्जा खर्च हो रही होती है.
बैटरी और प्रोसेसर दोनों हो जाते हैं गर्म
इससे बैटरी और प्रोसेसर दोनों अधिक गर्म हो जाते हैं. ओवरहीटिंग बैटरी के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि गर्मी बढ़ने से बैटरी के अंदर शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है, जो विस्फोट का कारण बन सकती है.
लोकल या सस्ते चार्जर का इस्तेमाल खतरनाक
इसके अलावा, फोन चार्ज करने के लिए लोकल या सस्ते चार्जर का इस्तेमाल करना भी खतरे से खाली नहीं है. नकली चार्जर में वोल्टेज स्थिरता नहीं होती, जिससे बैटरी पर अनियंत्रित करंट जा सकता है और वह क्षतिग्रस्त हो सकती है.
चार्जिंग के दौरान फोन को न ढकें
इसी तरह, खराब या फूली हुई बैटरी का इस्तेमाल करना, फोन को तकिए के नीचे रखकर चार्ज करना, या तेज़ चार्जिंग के दौरान फोन को ढक देना भी जोखिम बढ़ाता है.
फोन गर्म होने की स्थिती में क्या करें
अंत में, यदि फोन अनियंत्रित रूप से गर्म होने लगे, बदबू आए, फूले हुए जैसा महसूस हो या चार्जिंग के दौरान असामान्य व्यवहार दिखाए, तो इसका उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए. ऐसी स्थितियों में फोन को सर्विस सेंटर ले जाना ही सुरक्षित विकल्प होता है. आसान भाषा में समझे तो मोबाइल फोन सुरक्षित है, बस उसका उपयोग आपको सावधानी से करना होगा.