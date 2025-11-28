स्मार्टफोन बन रहा खतरा, फोन बैटरी ब्लास्ट के पीछे छिपी वो गलतियां जो हर यूजर करता है; यहां पर जानें

ओवरहीट होकर बैटरी में हो सकता है ब्लास्ट

फोन को सीधे धूप में, बंद कार में, गर्म सतहों के पास या किसी भी ऐसी जगह पर रखना जहाँ तापमान सामान्य से कहीं अधिक हो, बैटरी के भीतर तेज रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है. इससे बैटरी फूल सकती है, ओवरहीट हो सकती है और आखिरकार ब्लास्ट भी हो सकता है. इसलिए हमेशा फोन को ठंडी और छायादार जगह पर रखने की सलाह दी जाती है.