Smartphone और Male Sexual Health: जानिए कहां न रखें मोबाइल, वरना कम हो सकती है स्पर्म काउंट
Male Sexual Health: हमें अपने को स्मार्टफोन को पैंट, जीन्स या शर्ट की जेब, तकिये के नीचे रखने से हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है.यह पुरुषों में यह स्पर्म काउंट और क्वालिटी घटाकर यौन स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है और बायोलॉजिकल क्लॉक भी प्रभावित कर सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से..
सामने वाली पॉकेट में स्मार्टफोन
पुरुषों को पैंट या जीन्स की सामने वाली पॉकेट में फोन रखने से स्पर्म काउंट और क्वालिटी पर असर पड़ सकता है. इससे यौन स्वास्थ्य कमजोर होकर बांझपन की समस्या हो सकती है.
पीछे वाली पॉकेट में स्मार्टफोन
पीछे वाली पॉकेट में फोन रखने से सायटिका नस में दर्द हो सकता है, जो कमर, कूल्हों और पैरों को प्रभावित करता है.
शर्ट की जेब में फोन
यहां फोन रखने से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिल को नुकसान पहुँचा सकती है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह वाले लोगों के लिए.
तकिये के नीचे
फोन तकिये के नीचे रखने से नींद प्रभावित होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ सकती है.
सिरहाने चार्जिंग
सिरहाने फोन चार्ज करना खतरनाक रेडिएशन बढ़ा सकता है, दिमाग और स्किन के लिए हानिकारक.
ज्यादा इस्तेमाल
फोन का लगातार इस्तेमाल आंखों और मस्तिष्क को थका देता है।
लैपटॉप और फोन साथ रखना
लैपटॉप या फोन साथ रखने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है.
कहां रखें स्मार्टफोन
फोन को हमेशा छोटे बैग या साइड बैग में रखने की आदत डालें. पॉकेट में रखने से स्वास्थ्य और पर्सनल सेफ्टी दोनों पर असर पड़ सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.