  • Home>
  • Gallery»
  • याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज

पोषण विशेषज्ञों के अनुसार टिफिन में ऐसे विकल्प शामिल करने चाहिए जिनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स का संतुलन हो. यह कॉम्बिनेशन दिमाग को तेज़ और शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखता है. तो आइए जानते हैं ऐसे 7 स्मार्ट टिफिन बॉक्स आइडियाज़, जिन्हें अपनाकर आप अपनी याददाश्त और प्रोडक्टिविटी दोनों को बेहतर बना सकते हैं.

By: Komal Kumari Last Updated: September 11, 2025 17:34:25 IST
Follow us on
Google News
याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
1/10

स्मार्ट टिफिन बॉक्स आइडियाज

पोषण विशेषज्ञों के अनुसार टिफिन में ऐसे विकल्प शामिल करने चाहिए जिनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स का संतुलन हो.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
2/10

नट्स और सीड्स वाला स्नैक बॉक्स

बादाम, अखरोट, काजू, सूरजमुखी और कद्दू के बीज जैसे नट्स और सीड्स दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन E स्मरण शक्ति को तेज़ करते हैं और दिमागी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
3/10

होल व्हीट सैंडविच विद ह्यूमस

होल व्हीट ब्रेड में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं. अगर इसमें ह्यूमस लगाया जाए तो प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन मिश्रण मिल जाता है.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
4/10

ग्रीक योगर्ट और बेरीज

ग्रीक योगर्ट प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स का बेहतरीन स्रोत है. जब इसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी या मुलबरी जैसी बेरीज मिलाई जाती हैं तो यह दिमाग के लिए सुपरफूड बन जाता है.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
5/10

सब्जियों वाला उपमा या पोहा

सुबह के नाश्ते के लिए उपमा और पोहा हल्के लेकिन पौष्टिक विकल्प हैं. सूजी या चिवड़ा ऊर्जा देता है और जब इसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियाँ डाली जाती हैं.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
6/10

मल्टीग्रेन एग रोल

अंडे को दिमाग के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है. इसमें प्रोटीन और कोलीन होता है जो स्मरण शक्ति और मानसिक विकास में मदद करता है.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
7/10

फ्रूट सलाद विद डार्क चॉकलेट

टिफिन बॉक्स में मौसमी फल जैसे सेब, संतरा, पपीता या अंगूर डालकर फ्रूट सलाद तैयार किया जा सकता है. इनमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
8/10

ओट्स और ड्राई फ्रूट लड्डू

ओट्स और ड्राई फ्रूट्स से बने लड्डू दिमाग और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद हैं. इनमें फाइबर, आयरन और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और याददाश्त को तेज़ करते हैं.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
9/10

टिफिन बॉक्स के लिए ईटिंग

स्मार्ट ईटिंग का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि सही पोषण लेना है. अगर टिफिन बॉक्स में नट्स, अंडे, योगर्ट, फल, और होल ग्रेन जैसे विकल्प शामिल किए जाएं तो यह दिमाग को तेज़ और शरीर को सक्रिय बनाए रखते हैं.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery
याददाश्त बढ़ानी है? ट्राय करें ये 10 ब्रेन-बूस्टिंग टिफिन बॉक्स आइडियाज - Photo Gallery