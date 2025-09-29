sharper memory चाहते हैं? अपनाएं ये हेल्दी टिफिन बॉक्स टिप्स - Photo Gallery
आजकल भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में लोग टिफिन बॉक्स में वही चीजें रखते हैं, जिससे सिर्फ भूख मिटती है.लेकिन पोषण विशेषज्ञ मानते हैं कि टिफिन में ऐसे विकल्प शामिल करना जरूरी है, जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद हों. तो चलिए जानते है ऐसे कुछ टिफिन आइडिया ऐसे , जिन्हें अपनाने से आपका टिफिन बॉक्स और भी हेल्दी, स्वादिष्ट और ब्रेन-बूस्टिंग बन जाएगा.

By: Komal Singh | Published: September 29, 2025 6:55:17 AM IST

ओट्स और बीजों का पावर बाउल

ओट्स को रातभर दूध या दही में भिगोकर उसमें अलसी, चिया सीड्स और कटे हुए मेवे डाल दें.सुबह यह नरम और क्रीमी हो जाता है, जिसे आसानी से टिफिन में पैक किया जा सकता है.

मूंग दाल और पालक की हेल्दी सब्जी

मूंग दाल और पालक का कॉम्बिनेशन हल्का होने के साथ-साथ अत्यधिक पौष्टिक भी है.मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर है, जबकि पालक आयरन और विटामिन K से भरपूर होता है.

अखरोट-बादाम वाली रोटी और हरी चटनी

आटे में पिसे हुए अखरोट और बादाम मिलाकर रोटी बनाएं.ये हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं.साथ में पुदीने और धनिया की हरी चटनी पैक करें.

चने और सब्जियों का फ्रेश सलाद

उबले हुए काले चने या छोले को खीरा, गाजर, टमाटर और नींबू के रस के साथ मिलाकर सलाद तैयार करें.ऊपर से थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.चने धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है.

अलसी युक्त खिचड़ी

चावल और दाल से बनी खिचड़ी को और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें अलसी का पाउडर डालें.अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क को पोषण देते हैं और स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं.

कुट्टू पैनकेक और दही

कुट्टू के आटे से बने पैनकेक टिफिन के लिए एक शानदार और हेल्दी विकल्प हैं.इसमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं.

ड्राय फ्रूट और सीड्स मिक्स

अखरोट, बादाम, काजू, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज को मिलाकर एक छोटा सा स्नैक पैक करें.यह टिफिन में बीच-बीच में खाने के लिए बढ़िया विकल्प है.इसमें हेल्दी फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मस्तिष्क को पोषण देते हैं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

