Savings Schemes News: सरकार का ऐलान, ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव; यहां जानें पूरी डिटेल

Small Savings Schemes: केंद्र सरकार ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. निवेशकों को पिछली तिमाही जैसा ही रिटर्न मिलेगा. यह फैसला PPF, SSY, SCSS, NSC, KVP और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी योजनाओं पर लागू होगा, जिससे रिटर्न स्थिर रहेगा.