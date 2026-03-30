Savings Schemes News: सरकार का ऐलान, ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव; यहां जानें पूरी डिटेल
Small Savings Schemes: केंद्र सरकार ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. निवेशकों को पिछली तिमाही जैसा ही रिटर्न मिलेगा. यह फैसला PPF, SSY, SCSS, NSC, KVP और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी योजनाओं पर लागू होगा, जिससे रिटर्न स्थिर रहेगा.
सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों के लिए नई अधिसूचना जारी की है. इसमें वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों को लेकर अहम निर्णय लिया गया है.
ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि अप्रैल से जून 2026 तक की तिमाही में किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया जाएगा.
पिछली तिमाही जैसी दरें
इस फैसले का मतलब है कि निवेशकों को वही ब्याज मिलेगा जो जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में मिल रहा था. यानी रिटर्न पूरी तरह स्थिर रहेगा.
निवेशकों पर असर
ब्याज दरें स्थिर रहने से निवेशकों को न तो अतिरिक्त फायदा होगा और न ही नुकसान. यह फैसला उन लोगों के लिए राहत भरा है जो सुरक्षित निवेश को प्राथमिकता देते हैं.
किन योजनाओं पर लागू
यह निर्णय कई लोकप्रिय योजनाओं पर लागू होगा, जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, NSC, KVP और डाकघर टाइम डिपॉजिट.
सुरक्षित निवेश का विकल्प
ये सभी योजनाएं लंबे समय से सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प मानी जाती हैं. स्थिर ब्याज दरें इन्हें और ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं.
सरकारी प्रक्रिया पूरी
यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी की गई है और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी भेज दी गई है.
आगे क्या उम्मीद?
फिलहाल सरकार ने दरों को स्थिर रखा है, लेकिन आने वाली तिमाहियों में आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बदलाव संभव है. निवेशकों को आगे की घोषणाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए.