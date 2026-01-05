“जनवरी-मार्च 2026: छोटे बचत स्कीम्स के ब्याज दरें जस की तस, वित्त मंत्रालय का फैसला

वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. यह बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लगातार कई तिमाहियों तक दरों में कोई बदलाव न होने का संकेत है और ये दरें 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी.