“जनवरी-मार्च 2026: छोटे बचत स्कीम्स के ब्याज दरें जस की तस, वित्त मंत्रालय का फैसला
वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. यह बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लगातार कई तिमाहियों तक दरों में कोई बदलाव न होने का संकेत है और ये दरें 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी.
Interest rates kept unchanged:
वित्त मंत्रालय ने जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है.
No change across major schemes:
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), किसान विकास पत्र (KVP), और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सहित सभी योजनाएं अपनी मौजूदा ब्याज दरों पर जारी रहेंगी.
Effective period:
ये अपरिवर्तित दरें 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक (वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही) प्रभावी रहेंगी.
Decision timing:
इस तिमाही के लिए ब्याज दरों की घोषणा वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2025 को अपनी तिमाही समीक्षा के बाद की.
Stability for savers:
यह फैसला उन निवेशकों को निरंतरता और निश्चितता प्रदान करता है जो स्थिर और गारंटीड रिटर्न के लिए सरकार समर्थित छोटी बचत उत्पादों पर निर्भर हैं.
No adjustments despite market cues:
हालांकि समय-समय पर होने वाली समीक्षाओं में सरकारी प्रतिभूतियों की यील्ड जैसे बाजार के कारकों पर विचार किया जाता है लेकिन सरकार ने इस तिमाही के लिए फॉर्मूला-आधारित कटौती या बढ़ोतरी के बजाय स्थिरता को प्राथमिकता दी.
Seven successive quarters:
कई रिपोर्टों के अनुसार यह एक ऐसे ट्रेंड की निरंतरता है जहां छोटी बचत दरें कई तिमाहियों से अपरिवर्तित बनी हुई हैं जिससे घरेलू बचत करने वालों को अनुमान लगाने में आसानी होती है.