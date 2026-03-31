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Silver Price Today 31 March 2026: सस्ती या महंगी कितने की आज बिक रही चांदी, जानें अपने शहर का हाल

Silver Price Today 31 March 2026: मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक बाजार की हलचल और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के चलते भारत में चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. 31 मार्च 2026 को चांदी के दाम मजबूत लेवल पर बने रहे, जहां शादी-विवाह सीजन और निवेशकों की बढ़ती रुचि ने कीमतों को सहारा दिया है. आइए जानते हैं आज के दाम


By: sanskritij jaipuria | Published: March 31, 2026 8:11:20 AM IST

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आज का चांदी भाव

दिल्ली में चांदी की कीमत बढ़कर ₹2,37,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है. हालांकि बाजार बंद होने के कारण IBJA द्वारा जारी ₹2,30,135 प्रति किलो का रेट आज के लिए मान्य माना जा रहा है.

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MCX पर वायदा कीमतों में हल्की तेजी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में 0.03% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है, जिससे कीमत ₹2,29,033 प्रति किलो पर पहुंच गई, जो बाजार में स्थिरता का संकेत देती है.

चांदी का दाम - Photo Gallery
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इस साल का उच्चतम स्तर

चांदी ने 29 जनवरी 2026 को ₹4,20,048 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था. इसके बाद कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन अभी भी स्तर ऐतिहासिक रूप से काफी ऊंचा बना हुआ है.

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अलग-अलग शहरों में रेट

दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ समेत अधिकतर शहरों में चांदी ₹2,45,000 प्रति किलो बिक रही है, जबकि चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर जैसे शहरों में यह ₹2,50,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है.

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मेन शहरों में चांदी का हाल

आज चांदी के भाव कोलकाता, पटना से लेकर अन्य शहरों में कितना है. आइए जानते हैं-

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छोटे वजन में चांदी की कीमत

अगर छोटे यूनिट में देखें तो 10 ग्राम चांदी ₹2,450 से ₹2,500 के बीच और 100 ग्राम ₹24,500 से ₹25,000 के आसपास मिल रही है, जो आम खरीदारों के लिए जरूरी है.

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कीमतों में तेजी के मुख्य कारण

शादी-विवाह के सीजन से पहले ज्वैलर्स की बढ़ती खरीदारी, निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता जैसे कारक चांदी की कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं.

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