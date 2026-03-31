Silver Price Today 31 March 2026: सस्ती या महंगी कितने की आज बिक रही चांदी, जानें अपने शहर का हाल
Silver Price Today 31 March 2026: मध्य-पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक बाजार की हलचल और घरेलू मांग में बढ़ोतरी के चलते भारत में चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. 31 मार्च 2026 को चांदी के दाम मजबूत लेवल पर बने रहे, जहां शादी-विवाह सीजन और निवेशकों की बढ़ती रुचि ने कीमतों को सहारा दिया है. आइए जानते हैं आज के दाम
आज का चांदी भाव
दिल्ली में चांदी की कीमत बढ़कर ₹2,37,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है. हालांकि बाजार बंद होने के कारण IBJA द्वारा जारी ₹2,30,135 प्रति किलो का रेट आज के लिए मान्य माना जा रहा है.
MCX पर वायदा कीमतों में हल्की तेजी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में 0.03% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है, जिससे कीमत ₹2,29,033 प्रति किलो पर पहुंच गई, जो बाजार में स्थिरता का संकेत देती है.
इस साल का उच्चतम स्तर
चांदी ने 29 जनवरी 2026 को ₹4,20,048 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था. इसके बाद कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन अभी भी स्तर ऐतिहासिक रूप से काफी ऊंचा बना हुआ है.
अलग-अलग शहरों में रेट
दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ समेत अधिकतर शहरों में चांदी ₹2,45,000 प्रति किलो बिक रही है, जबकि चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर जैसे शहरों में यह ₹2,50,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है.
मेन शहरों में चांदी का हाल
आज चांदी के भाव कोलकाता, पटना से लेकर अन्य शहरों में कितना है. आइए जानते हैं-
छोटे वजन में चांदी की कीमत
अगर छोटे यूनिट में देखें तो 10 ग्राम चांदी ₹2,450 से ₹2,500 के बीच और 100 ग्राम ₹24,500 से ₹25,000 के आसपास मिल रही है, जो आम खरीदारों के लिए जरूरी है.
कीमतों में तेजी के मुख्य कारण
शादी-विवाह के सीजन से पहले ज्वैलर्स की बढ़ती खरीदारी, निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव और अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितता जैसे कारक चांदी की कीमतों को ऊपर बनाए हुए हैं.