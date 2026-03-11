  • Home>
  Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र और वैदिक ज्योतिष में सोने की दिशा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि जिस दिशा में हम सिर रखकर सोते हैं, उसका असर हमारी ऊर्जा, मानसिक स्थिति और नींद की गुणवत्ता पर पड़ सकता है. वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना सबसे शुभ माना जाता है, जबकि उत्तर दिशा में सोने से बचने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं चारों दिशाओं में सोने के फायदे और नुकसान.


By: Ranjana Sharma | Published: March 11, 2026 4:23:20 PM IST

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे
1/9

क्या सोने की दिशा सच में असर डालती है?

वास्तु शास्त्र और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सोते समय सिर किस दिशा में रखा जाता है, इसका प्रभाव शरीर की ऊर्जा, मानसिक स्थिति और नींद की गुणवत्ता पर पड़ सकता है. सही दिशा में सोना स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छा माना जाता है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
2/9

दक्षिण दिशा में सिर रखना सबसे शुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर रखना सबसे अच्छा माना जाता है. माना जाता है कि इससे शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संतुलन में रहता है और अच्छी नींद आती है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
3/9

उत्तर दिशा में सिर रखने से बचें

वास्तु के मुताबिक उत्तर दिशा में सिर रखकर सोना अशुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे शरीर के चुंबकीय संतुलन में बाधा आ सकती है और इससे बेचैनी, तनाव या नींद में समस्या हो सकती है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
4/9

पूर्व दिशा में सिर रखने के फायदे

पूर्व दिशा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है. इस दिशा में सिर रखकर सोने से मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक सोच बढ़ने की मान्यता है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
5/9

पश्चिम दिशा का क्या असर होता है

पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोना सामान्य माना जाता है. यह दिशा उतनी शुभ नहीं मानी जाती जितनी दक्षिण या पूर्व, लेकिन इससे कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी नहीं माना जाता.

चुंबकीय क्षेत्र से कैसे जुड़ी है नींद

मान्यता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर होता है. अगर सिर दक्षिण दिशा में रखा जाए तो शरीर का ऊर्जा प्रवाह संतुलित रहता है, जिससे आरामदायक नींद मिल सकती है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
7/9

चंद्रमा की ऊर्जा और मानसिक शांति

वैदिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है. सही दिशा में सोने से मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और बेहतर नींद में मदद मिलती है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
8/9

बच्चों के लिए कौन सी दिशा बेहतर

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि बच्चों और छात्रों को पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए. इससे पढ़ाई में एकाग्रता और मानसिक ऊर्जा बढ़ने की मान्यता है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
9/9

अच्छी नींद के लिए ये बात भी रखें ध्यान

सिर्फ दिशा ही नहीं, बल्कि सोने की जगह साफ-सुथरी होनी चाहिए. कमरे में सकारात्मक माहौल, कम रोशनी और शांत वातावरण भी अच्छी नींद के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery

Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery
Tips for good sleep: वास्तु शास्त्र के अनुसार सोने की सही दिशा क्या है? जानें सही दिशा और इसके फायदे - Photo Gallery