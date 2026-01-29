Sleep Time: रात में सोने का सही समय क्या है, एक्सपर्ट्स से जानें एक हेल्दी बॉडी को कितने घंटों की नींद चाहिए

Good Time to Sleep

एक हेल्दी बॉडी के लिए रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना हर किसी के लिए जरूरी होता है. अगर हम सोने की बात करें तो रात में 10-11 बजे तक हर किसी को सो जाना चाहिए. इस समय को सोने के लिए आर्दश माना जाता है. क्योंकि इस बीच माना जाता है, शरीर में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे सुकून भरी नींद आती है.