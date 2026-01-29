Sleep Time: रात में सोने का सही समय क्या है, एक्सपर्ट्स से जानें एक हेल्दी बॉडी को कितने घंटों की नींद चाहिए
Sleep Time: नींद हर किसी के लिए जरूरी होती है अगर आप अच्छे से नींद नहीं पूरी करेंगे तो आप पूरे दिन परेशान हो सकते हैं और टेंशन में नजर आ सकते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो कम नींद से आपका वजन बढ़ना, मोटापे का सामना करना पड़ता है. साथ ही हृदय रोग, मधुमेह (Diabetes), और ब्लड प्रेशर जैसी बिमारियां हो सकती है.
नींद सभी को प्यारी होती है, लेकिन सोने का सही समय हमें अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना बेहद जरूरी होता है. एक हेल्दी बॉडी को कितने घंटों की नींद होती है जरूरी जानें एक्सपर्ट्स की सलाह.
एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए अच्छे से सोना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा देर तक सोना भी आपके लिए अच्छा नहीं होता और ना ही जरूरत से कम सोना आपके लिए ठीक है. दोनों ही बातों के अपने अलग-अलग नुकसान हैं.
एक हेल्दी बॉडी के लिए रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेना हर किसी के लिए जरूरी होता है. अगर हम सोने की बात करें तो रात में 10-11 बजे तक हर किसी को सो जाना चाहिए. इस समय को सोने के लिए आर्दश माना जाता है. क्योंकि इस बीच माना जाता है, शरीर में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है, जिससे सुकून भरी नींद आती है.
अगर आप रोज 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालती है.
एक गुड और क्वीक माइंड के लिए आपको 7-9 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है. आमूमन बच्चों के केस में 10-12 घंटे की नींद पूरे दिन लेना जरूरी होता है. क्योंकि बच्चे पूरे दिन खेलते हैं और उछलते हैं उनको रिलैक्स होने के लिए ज्यादा समय चाहिए.