Sleep Problems Vitamin Deficiency: रात में बार-बार खुल जाती है नींद, तो जान लें इसकी वजह..

Sleep Problems Vitamin Deficiency: नींद की गुणवत्ता और समय हमारे शरीर में पोषक तत्वों के लेवल पर निर्भर करती है. विटामिन D की कमी अनिद्रा, स्लीप एपनिया और दिन में थकान जैसी समस्याओं से जुड़ी है. B12, B1, विटामिन C और मैग्नीशियम की कमी भी नींद को प्रभावित कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है.