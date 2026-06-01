गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन

Summer Vacation: गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं. लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं. लोग अक्सर घूमने के लिए शिमला और मनाली जैसी जगहों का रुख करते हैं. हालांकि भीड़भाड़ और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. भारत में कई ऑफ-बीट जगहें हैं, जहां आप नेचर की खूबसूरती और सुकून भरा माहौल पा सकते हैं. शांत, ठंडी और कम भीड़ वाली ये जगह आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.