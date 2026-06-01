  • Home>
  • Gallery»
  • गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन

गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन

Summer Vacation: गर्मी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं. लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं. लोग अक्सर घूमने के लिए शिमला और मनाली जैसी जगहों का रुख करते हैं. हालांकि भीड़भाड़ और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. भारत में कई ऑफ-बीट जगहें हैं, जहां आप नेचर की खूबसूरती और सुकून भरा माहौल पा सकते हैं. शांत, ठंडी और कम भीड़ वाली ये जगह आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकती हैं.


By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 5:02:07 PM IST

Follow us on
Google News
कुमाऊं का मुनस्यारी - Photo Gallery
1/6

कुमाऊं का मुनस्यारी

आप घूमने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मुनस्यारी जा सकते हैं. यहां बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान और शांत माहौल आपका दिल जीत लेगा. यहां ट्रैकिंग करना आपको जन्नत जैसा माहौल दे सकता है. यहां से आप पंचाचूली की खूबसूरत चोटियां साफ देख सकते हैं.

You Might Be Interested In
हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वैली - Photo Gallery
2/6

हिमाचल प्रदेश का तीर्थन वैली

आप हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वैली जा सकते हैं. ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास स्थित है. यहां आप नदियां, जंगल और छोटे-छोटे गांव जा सकते हैं, जो आपके दिल को लुभा सकते हैं. यहां आप तीर्थन नदी में ट्राउट फिशिंग कर सकते हैं और छूई वॉटरफॉल तक ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं.

मेघालय का मावलिननोंग गांव - Photo Gallery
3/6

मेघालय का मावलिननोंग गांव

मेघालय का मावलिननोंग गांव भी काफी बेहतरीन जगह है. इस जगह को एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है. यहां साफ-सुथरी गलियां, हरियाली और शांत वातावरण देश ही नहीं, विदेशों तक मशहूर हैं. यहां आप स्काई व्यू पॉइंट से बांग्लादेश के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं.

You Might Be Interested In
अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली - Photo Gallery
4/6

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली

आप अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली भी जा सकते हैं. यहां आप हरियाली के साथ ही खास जनजातीय संस्कृति का भी अनुभव ले सकते हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को सुकून दे सकती है. यहां आप अपातानी जनजाति के गांव की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं.

नैनीताल की धनाचूली - Photo Gallery
5/6

नैनीताल की धनाचूली

आप नैनीताल के धनाचूली जा सकते हैं. ये जगह बेहद शांत और खूबसूरत है. यहां आप भीड़भाड़ से दूर सुकून भरे माहौल में मजे ले सकते हैं. यहां आप ओक और पाइन के घने जंगलों में वॉक कर सकते हैं. अगर आप नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी है.

You Might Be Interested In
हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली - Photo Gallery
6/6

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली भी एक खूबसूरत जगह है. इसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है. ऊंचे पहाड़, प्राचीन मठ और ठंडी हवाएं लोगों को आकर्षित करती हैं. यहां की प्राकृतिक सुंदरता नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग है.

गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन - Photo Gallery
गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन - Photo Gallery
गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन - Photo Gallery
गर्मी की छुट्टियां में शिमला मनाली नहीं, परिवार के साथ जगहों का करें रूख, परफेक्ट होगा वेकेशन - Photo Gallery