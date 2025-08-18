Threading और Waxing के बीच बढ़ रहा है कन्फ्यूजन? तो जानें इन जरूरी टिप्स के बारे में

हमारे चेहरे की खूबसूरती न केवल आंखों, होंठों या स्किन पर निर्भर करती है, बल्कि आइब्रो भी हमारे फेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जो हमारे लुक को आकर्षक और शार्प बनाती हैं। यही वजह है कि आजकल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी अपनी आइब्रो का खास ध्यान रखते हैं।आइब्रो शेपिंग के लिए सबसे ज्यादा दो तरीके अपनाए जाते हैं थ्रेडिंग और वैक्सिंग। हालांकि हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, इसलिए ये दोनों तरीके हर किसी पर सूट नहीं करते। फिर भी, आज के समय में थ्रेडिंग और वैक्सिंग दोनों ही काफी पॉपुलर हैं। चलिए जानते हैं इनकी प्रक्रिया, फायदे और नुकसान।