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Tanning home remedies: गर्मियों में त्वचा को टैनिंग से कैसे बचाएं, जानें घरेलू उपाय

Tanning home remedies: गर्मियों में टैनिंग से बचने के लिए धूप से बचाव, सनस्क्रीन का नियमित उपयोग और घरेलू उपाय जैसे नींबू, दही, एलोवेरा आदि बहुत फायदेमंद होते हैं. साथ ही, सही डाइट और पानी का सेवन त्वचा को अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 26, 2026 4:09:04 PM IST

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धूप से बचाव

गर्मियों में सबसे जरूरी है कि आप सीधे धूप के संपर्क में आने से बचें. खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं, जो त्वचा को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं. बाहर जाते समय छाता, टोपी या स्कार्फ का उपयोग करें.

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सनस्क्रीन का सही उपयोग

सनस्क्रीन त्वचा को UV किरणों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है. हमेशा SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन लगाएं और बाहर जाने से 20 मिनट पहले लगाना न भूलें. हर 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाना भी जरूरी है.

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नींबू और शहद का उपयोग

नींबू में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो टैनिंग को हल्का करने में मदद करते हैं, जबकि शहद त्वचा को नमी प्रदान करता है. इन दोनों को मिलाकर चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें.

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एलोवेरा का इस्तेमाल

एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देता है और सनबर्न व टैनिंग को कम करता है. इसे रोजाना रात में लगाने से त्वचा को आराम मिलता है और त्वचा हेल्दी बनी रहती है.

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दही और हल्दी फेस पैक

दही त्वचा को ठंडक देता है और हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. इस पैक को हफ्ते में 2-3 बार लगाने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होती है.

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खीरे का उपयोग

खीरा त्वचा को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. खीरे के स्लाइस या उसका रस चेहरे पर लगाने से जलन कम होती है और टैनिंग में भी राहत मिलती है.

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गुलाब जल का उपयोग

गुलाब जल त्वचा को ताजगी देता है और पोर्स को साफ करता है. इसे दिन में 1-2 बार लगाने से त्वचा फ्रेश और सॉफ्ट बनी रहती है.

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