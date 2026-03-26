Tanning home remedies: गर्मियों में त्वचा को टैनिंग से कैसे बचाएं, जानें घरेलू उपाय

Tanning home remedies: गर्मियों में टैनिंग से बचने के लिए धूप से बचाव, सनस्क्रीन का नियमित उपयोग और घरेलू उपाय जैसे नींबू, दही, एलोवेरा आदि बहुत फायदेमंद होते हैं. साथ ही, सही डाइट और पानी का सेवन त्वचा को अंदर से स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है.