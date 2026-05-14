Skin Tips: क्या आप भी कई बार धोते हैं चेहरा? ऑयली स्किन से बचने के चक्कर में न करें गलती,जान लें ये नुकसान
Skin Tips: गर्मियों में पसीना और चेहरे पर बढ़ती ऑयलिंग से राहत पाने के लिए लोग दिन में कई बार फेस वॉश करने लगते हैं. हालांकि बार-बार चेहरा धोना आपकी स्किन को साफ जरूर दिखा सकता है, लेकिन इससे त्वचा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार जरूरत से ज्यादा फेस वॉश करने से स्किन ड्राई, सेंसिटिव और ऑयली तक हो सकती है.
गर्मियों में बार-बार फेस वॉश करना पड़ सकता है भारी
गर्मियों में पसीना, चिपचिपाहट और चेहरे पर तेल आने की वजह से लोग दिन में कई बार फेस वॉश करने लगते हैं. चेहरा साफ रखना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फेस वॉश करना स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है. बार-बार चेहरा धोने से त्वचा का प्राकृतिक तेल कम होने लगता है. इससे स्किन का पीएच लेवल बिगड़ सकता है और कई स्किन समस्याएं शुरू हो सकती हैं.
स्किन हो सकती है ड्राई और सेंसिटिव
जरूरत से ज्यादा फेस वॉश करने पर त्वचा रूखी, खिंची हुई और संवेदनशील महसूस होने लगती है. कई लोगों को चेहरे पर जलन और असहजता भी महसूस हो सकती है, खासकर गर्मियों के मौसम में.
ज्यादा फेस वॉश से बढ़ सकता है ऑयल
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जब स्किन अपनी प्राकृतिक नमी खो देती है, तो वह उसकी भरपाई के लिए और ज्यादा तेल बनाना शुरू कर देती है. इससे चेहरा पहले से ज्यादा ऑयली दिख सकता है और मुंहासों की समस्या भी बढ़ सकती है.
कमजोर हो सकता है स्किन बैरियर
बहुत अधिक फेस वॉश करने से स्किन बैरियर कमजोर पड़ जाता है. इसका असर यह होता है कि त्वचा धूल, प्रदूषण और बैक्टीरिया से खुद को ठीक तरह से बचा नहीं पाती और संक्रमण या रैशेज का खतरा बढ़ जाता है.
हो सकती हैं ये परेशानियां
अगर आप दिन में कई बार फेस वॉश करते हैं तो चेहरे पर लालपन, खुजली, जलन और छोटे-छोटे दाने निकल सकते हैं. संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है.
दिन में कितनी बार फेस वॉश करें?
स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन में केवल दो बार फेस वॉश करना काफी होता है. एक बार सुबह और दूसरी बार रात में सोने से पहले. ज्यादा पसीना आने पर सिर्फ साधारण पानी से चेहरा धोना बेहतर विकल्प हो सकता है.
सही फेस वॉश चुनना भी जरूरी
गर्मियों में हल्का और माइल्ड फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए. ज्यादा केमिकल वाले उत्पाद त्वacha को ड्राई और सेंसिटिव बना सकते हैं. स्किन केयर का मतलब सिर्फ बार-बार चेहरा धोना नहीं, बल्कि सही संतुलन बनाए रखना भी है.