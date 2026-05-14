Skin Tips: क्या आप भी कई बार धोते हैं चेहरा? ऑयली स्किन से बचने के चक्कर में न करें गलती,जान लें ये नुकसान

गर्मियों में बार-बार फेस वॉश करना पड़ सकता है भारी

गर्मियों में पसीना, चिपचिपाहट और चेहरे पर तेल आने की वजह से लोग दिन में कई बार फेस वॉश करने लगते हैं. चेहरा साफ रखना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फेस वॉश करना स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है. बार-बार चेहरा धोने से त्वचा का प्राकृतिक तेल कम होने लगता है. इससे स्किन का पीएच लेवल बिगड़ सकता है और कई स्किन समस्याएं शुरू हो सकती हैं.