Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग

Sun Tan Removal: गर्मियों की तेज धूप त्वचा की रंगत छीन लेती है और स्किन को बेजान व काला बना देती है. कई लोग महंगे सन टैन रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घरेलू उपाय भी टैनिंग हटाने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं. हल्दी, बेसन, आलू, दही, टमाटर और कच्चे दूध जैसी चीजें स्किन का नेचुरल ग्लो वापस लाने में मदद करती हैं.