  • Home>
  • Gallery»
  • Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग

Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग

Sun Tan Removal: गर्मियों की तेज धूप त्वचा की रंगत छीन लेती है और स्किन को बेजान व काला बना देती है. कई लोग महंगे सन टैन रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घरेलू उपाय भी टैनिंग हटाने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं. हल्दी, बेसन, आलू, दही, टमाटर और कच्चे दूध जैसी चीजें स्किन का नेचुरल ग्लो वापस लाने में मदद करती हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: May 27, 2026 5:54:57 PM IST

Follow us on
Google News
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
1/7

तेज धूप छीन लेती है त्वचा की चमक

गर्मियों में कुछ देर धूप में रहने से भी त्वचा काली पड़ने लगती है. सन टैनिंग की वजह से स्किन की नेचुरल रंगत खो जाती है और चेहरा बेजान नजर आने लगता है.

You Might Be Interested In
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
2/7

बेसन और हल्दी से लौटेगा निखार

दो चम्मच बेसन में आधा चम्मच हल्दी, गुलाब जल और दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे 10 मिनट तक टैनिंग वाली जगह पर लगाएं. इससे स्किन की रंगत धीरे-धीरे साफ होने लगती है.

Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
3/7

आलू से कम होगी जिद्दी टैनिंग

आलू में मौजूद एंजाइम त्वचा को ब्राइट बनाने में मदद करते हैं. कच्चे आलू का पेस्ट बनाकर या कटे आलू को सीधे त्वचा पर लगाने से टैनिंग कम हो सकती है.

You Might Be Interested In
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
4/7

दही और हल्दी देंगे नेचुरल ग्लो

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और हल्दी के गुण त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद करते हैं. नहाने से पहले इसे 20 मिनट तक लगाने से स्किन फ्रेश और हेल्दी नजर आती है.

Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
5/7

टमाटर है नेचुरल सनस्क्रीन

टमाटर में मौजूद लाइकोपीन धूप से हुई स्किन डैमेज को कम करने में मदद करता है. बाहर से आने के बाद टमाटर को त्वचा पर लगाने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है.

Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
6/7

कच्चा दूध करेगा स्किन को क्लीन

कच्चे दूध में हल्दी और नींबू का रस मिलाकर लगाने से त्वचा की सफाई होती है. इसके क्लींजिंग गुण स्किन की चमक वापस लाने में मदद करते हैं.

You Might Be Interested In
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
7/7

धूप से बचाव भी है बेहद जरूरी

टैनिंग से बचने के लिए बाहर निकलते समय स्किन को ढककर रखें. पर्याप्त पानी पिएं और तेज धूप में ज्यादा देर तक रहने से बचें.

Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery
Sun Tan Removal: धूप में काली पड़ गई है त्वचा? किचन में मौजूद इन चीजों से मिनटों में हटाएं जिद्दी टैनिंग - Photo Gallery