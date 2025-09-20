8देसी गाने हॉट बीट्स और बोल्ड लिरिक्स के साथ जो आपके भी बदन में लगा देंगे आग - Photo Gallery
  8देसी गाने हॉट बीट्स और बोल्ड लिरिक्स के साथ जो आपके भी बदन में लगा देंगे आग

8देसी गाने हॉट बीट्स और बोल्ड लिरिक्स के साथ जो आपके भी बदन में लगा देंगे आग

 फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से ही अपने गानों के लिए मशहूर रही है. यहां के गानों में रोमांस, दर्द, खुशी और हर तरह की भावनाओं को बड़े ही रंगीन और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया जाता है. लेकिन कई बार गानों के बोल इतने मजेदार और डबल मीनिंग से भरे होते हैं कि सुनने वालों को लगता है जैसे ये गाने किसी “डर्टी टॉक” की तरह हों.

By: Komal Singh Last Updated: September 20, 2025 08:19:21 IST
1/9
1/9

चोली के पीछे क्या है

दीक्षित और नीना गुप्ता पर फिल्माया गया तो इस गाने ने तहलका मचा दिया था. इसके बोल “चोली के पीछे क्या है” सीधे तौर पर सवाल उठाते हैं, जो सुनने वालों को डबल मीनिंग की तरफ खींचता है.

2/9
2/9

सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले

इसमें वह कहती हैं “सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोले”, जो उस समय भारतीय दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा आगे की सोच जैसा था. हालांकि बाद में “सेक्सी” शब्द को बदलकर “बेबी” किया गया, लेकिन तब तक गाना काफी पॉपुलर हो चुका था.

3/9
3/9

सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे

गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया यह गाना असल में भोजपुरी टच से भरा हुआ है. इसके बोल “सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे” सुनकर कोई भी समझ सकता है कि यह गाना शरारत और डबल मीनिंग की तरफ इशारा करता है.

4/9
4/9

मैं लैला लैला चिल्लाऊँगा

फिरोज खान और ज़ीनत अमान पर फिल्माया गया यह गाना अपने जमाने में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ. गाने के बोल “मैं लैला लैला चिल्लाऊँगा, गली-गली मुस्काऊँगा” सुनने में तो रोमांटिक लगते हैं, लेकिन इसमें छिपा शरारती अंदाज इसे डर्टी टॉक जैसा बना देता है.

5/9
5/9
6/9
6/9

चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी

70s का यह गाना आज भी आइकॉनिक है. हेलेन पर फिल्माए गए इस गाने में बोल “चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी” ने उस दौर में तहलका मचा दिया था.

7/9
7/9

ड्रीमम वेकअपम

रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया यह गाना नया और काफी अनोखा था. इसके बोल अंग्रेजी और हिंदी के मिश्रण से बने थे और सीधे तौर पर बोल्डनेस दिखाते थे. “ड्रीमम वेकअपम” सुनकर ही लोग समझ जाते हैं कि इसमें मस्ती और डर्टी टॉक का जबरदस्त तड़का है.

8/9
8/9

फेविकोल से

करीना कपूर पर फिल्माया गया यह गाना सुपरहिट सुपरहिट नंबर साबित हुआ. इसके बोल “मैं तंदूरी शराब हूँ, गटका ले सायाँ शराब से” सीधे तौर पर डबल मीनिंग से निकले हुए हैं. गाना पार्टी का गाना बन गया और लोगों ने इसे खुले दिल से खोला.

9/9

Disclaimer
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

8देसी गाने हॉट बीट्स और बोल्ड लिरिक्स के साथ जो आपके भी बदन में लगा देंगे आग - Photo Gallery




