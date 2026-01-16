  • Home>
  • Gallery»
  • तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज

तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज

भारत में निवेश के कई रास्ते हैं जो अच्छा रिटर्न देते हैं. इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से यह तय करते समय कि कहाँ निवेश करें, कन्फ्यूज़ होना स्वाभाविक है. “सबसे अच्छे” निवेश ऑप्शन का पता लगाने के लिए, हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरतों और रिस्क लेने की क्षमता का एनालिसिस करना होगा. सही निवेश ऑप्शन किसी व्यक्ति के खास लक्ष्यों और ज़रूरतों पर निर्भर करता है.


By: Anshika thakur | Published: January 16, 2026 1:48:03 PM IST

Follow us on
Google News
Investment - Photo Gallery
1/7

Overview of safe investments in India:

यह आर्टिकल भारत में कुछ सबसे पॉपुलर और कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताता है, जो उन लोगों के लिए सही हैं जो कैपिटल प्रोटेक्शन और रेगुलर रिटर्न चाहते हैं, खासकर सरकारी या ट्रेडिशनल ऑप्शन.

You Might Be Interested In
Fixed Deposit - Photo Gallery
2/7

Bank Fixed Deposits (FDs):

ये पैसे पार्क करने के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक हैं, जो रेगुलर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा गारंटीड रिटर्न देते हैं. अगर आप 5-साल की टैक्स-सेविंग FD चुनते हैं, तो ये सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी दे सकते हैं.

Public Provident Fund (PPF) - Photo Gallery
3/7

Public Provident Fund (PPF):

यह सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग-टर्म बचत योजना है जिसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. इसमें पक्का रिटर्न मिलता है और यह मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़ा नहीं है, इसलिए यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एकदम सही है.

You Might Be Interested In
National Pension Scheme - Photo Gallery
4/7

National Pension Scheme (NPS):

यह सरकार द्वारा समर्थित रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई तरह के एसेट शामिल होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स में छूट मिलती है.

Gold Investments - Photo Gallery
5/7

Gold Investments:

भारत में पारंपरिक रूप से लोकप्रिय सोना, गहनों, सिक्कों के रूप में या गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ज़रिए पेपर फॉर्म में रखा जा सकता है. यह महंगाई और मार्केट में गिरावट के खिलाफ बचाव का काम करता है.

Government of India Savings Bond - Photo Gallery
6/7

7.75% Government of India Savings Bonds:

ये बॉन्ड 7.75% की पक्की सालाना ब्याज दर देते हैं और इन्हें भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी मिली हुई है.

You Might Be Interested In
Recurring Deposit - Photo Gallery
7/7

Recurring Deposits (RDs):

FDs का एक विकल्प जिसमें आप रेगुलर रूप से एक तय रकम इन्वेस्ट करते हैं. RDs भी पक्का रिटर्न देती हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में मदद करती हैं, और इसके लिए शुरुआती रकम भी कम चाहिए होती है.

Tags:
Capital ProtectionFixed DepositGuaranteed ReturnsLow Risk InvestmentSafe Investment Options
तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज - Photo Gallery
तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज - Photo Gallery
तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज - Photo Gallery
तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज - Photo Gallery