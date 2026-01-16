तनाव नहीं, भरोसा चाहिए? ये 6 सुरक्षित निवेश आपके पैसे को रखेंगे पूरी तरह महफूज
भारत में निवेश के कई रास्ते हैं जो अच्छा रिटर्न देते हैं. इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से यह तय करते समय कि कहाँ निवेश करें, कन्फ्यूज़ होना स्वाभाविक है. “सबसे अच्छे” निवेश ऑप्शन का पता लगाने के लिए, हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरतों और रिस्क लेने की क्षमता का एनालिसिस करना होगा. सही निवेश ऑप्शन किसी व्यक्ति के खास लक्ष्यों और ज़रूरतों पर निर्भर करता है.
Overview of safe investments in India:
यह आर्टिकल भारत में कुछ सबसे पॉपुलर और कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताता है, जो उन लोगों के लिए सही हैं जो कैपिटल प्रोटेक्शन और रेगुलर रिटर्न चाहते हैं, खासकर सरकारी या ट्रेडिशनल ऑप्शन.
Bank Fixed Deposits (FDs):
ये पैसे पार्क करने के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक हैं, जो रेगुलर सेविंग अकाउंट से ज़्यादा गारंटीड रिटर्न देते हैं. अगर आप 5-साल की टैक्स-सेविंग FD चुनते हैं, तो ये सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी दे सकते हैं.
Public Provident Fund (PPF):
यह सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग-टर्म बचत योजना है जिसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. इसमें पक्का रिटर्न मिलता है और यह मार्केट के परफॉर्मेंस से जुड़ा नहीं है, इसलिए यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एकदम सही है.
National Pension Scheme (NPS):
यह सरकार द्वारा समर्थित रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें कई तरह के एसेट शामिल होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स में छूट मिलती है.
Gold Investments:
भारत में पारंपरिक रूप से लोकप्रिय सोना, गहनों, सिक्कों के रूप में या गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ज़रिए पेपर फॉर्म में रखा जा सकता है. यह महंगाई और मार्केट में गिरावट के खिलाफ बचाव का काम करता है.
7.75% Government of India Savings Bonds:
ये बॉन्ड 7.75% की पक्की सालाना ब्याज दर देते हैं और इन्हें भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी मिली हुई है.
Recurring Deposits (RDs):
FDs का एक विकल्प जिसमें आप रेगुलर रूप से एक तय रकम इन्वेस्ट करते हैं. RDs भी पक्का रिटर्न देती हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में मदद करती हैं, और इसके लिए शुरुआती रकम भी कम चाहिए होती है.