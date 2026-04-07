AC Tips: क्या AC में बैठने से बढ़ जाता है वजन? जानें क्या है सच्चाई?

AC Tips: गर्मी का मौसम आते ही लोगों को सुकून बस एक ही चीज में दिखता है वो है एसी, जी हां जब भी कोई बाहर धूप से आता है तो सीधे एसी की ओर दौड़ता है और लोग तो दिन भर एसी में रहना ही पसंद करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि दिन भर एसी में रहने से आपका वजन बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि इसमे कितना सच है.